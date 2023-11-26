HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çatılar havada uçuşuyor! Yurdun dört bir yanında bastıran fırtınadan akılalmaz görüntüler: Müzisyenler eğlence mekanından lastik botla kurtarıldı

Çatılar havada uçuşuyor! Yurdun dört bir yanında bastıran fırtınadan akılalmaz görüntüler: Müzisyenler eğlence mekanından lastik botla kurtarıldı

26.11.2023 08:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından birçok ilde dün gece ve bu sabah saatlerinde fırtına ve sağanak etkisini artırdı. Fırtına İstanbul Kağıthane'de bir binanın çatısını uçurdu. Silivri'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların ardından sahildeki iş yerlerini su bastı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin çatısı yaklaşık 100 metre ileriye uçup yan sokağa düştü, bir ağaç kökünden söküldü. İzmir'de eğlence mekanında mahsur kalan müzisyenler lastik botla kurtarıldı.

İstanbul'da fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor. Kentte sabahın erken saatlerinde sağanak yağış, kentin batısından başlayarak etkili olmaya başladı. Şiddetini artıran fırtına nedeniyle de Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu. İzmir'de de taşan denizin suları kaldırımla birleşti.

istanbulda-firtina-ve-saganak-etkili-oluyor-kagithanede-cati-uctu_1304_dhaphoto5

SİLİVRİ'DE FIRTINA: SAHİLDEKİ İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Silivri'de sabahın erken saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Denizde metrelerce yükselen dalgaların ardından sahildeki iş yerlerini su bastı. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, hasar gören balıkçı tekneleri kıyıya çekildi.

istanbulda-firtina-ve-saganak-etkili-oluyor-kagithanede-cati-uctu_1304_dhaphoto2

Piri Mehmet Paşa Mahallesi balıkçılar pazarında tenteler yıkıldı, masa ve sandalyeler devrildi. Bir iş yerinin trafosunda çıkan küçük çapta yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

istanbulda-firtina-ve-saganak-etkili-oluyor-kagithanede-cati-uctu_1304_dhaphoto1

FIRTINA TAKSİM’DE VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

Sağanak yağış yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim’de de gece saatlerinde etkisini gösterdi. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunurken, sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Kimisi ıslanmamak için kıyafetlerle kafalarını kapatırken, kimisi de dükkan, bina altları ve duraklara sığındı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle birçok vatandaşın şemsiyeleri ters döndü ve bazı vatandaşlar ise şiddetli rüzgarda ayakta durmakta zorlandı. O anlar kameralara yansıdı.

235dbed5-2957-4c6f-97b6-9d6602b24c59

Fırtınanın pazar günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BURSA'DA ÇATI 100 METRE İLERİYE UÇTU

Bursa'da dün sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 65 kilometreye ulaşan rüzgar, etkisini gece saatlerinde de gösterdi. Bursa Yolu 460'ıncı Cadde üzerinde bulunan bir ağaç, lodosun etkisiyle kökünden koparak yola devrildi. Yolun kapanması sebebiyle, araçlar ekipler tarafından farklı güzergahlara yönlendirildi.

b2bffc31d4dbc53ea2fcbad33f571848

İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'nde bir binanın çatısı yerinde koparak uçtu. Gürültü üzerine dışarıya çıkan vatandaşlar, sokak üzerinde parçalanmış çatı parçaları buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki binaların çatılarını hasar tespiti için tek tek inceledi.

ff06f53ad7702443d90d5a1c6f848aae

Çatının düştüğü 1. Kaya Sokak'ın arkasında bulunan Lider Sokak'ta inceleme yapan ekipler, çatının uçtuğu hasarlı binayı buldu. Çatının yaklaşık 100 metre ileriye uçarak diğer sokak üzerine düştüğü tespit edilirken, çatıdan kopan parçalar bir binaya çarparak maddi hasar oluşturdu.

7b3979782ea27590c5114ecc2b6af97e

FOÇA’DA FIRTINA İSKELEYİ YIKTI

İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan fırtına sahil şeridindeki iskeleyi yıktı. Rüzgâr nedeniyle denizdeki dalga boyu metreleri buldu.

Dün sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran kuvvetli rüzgâr nedeniyle deniz suları caddeye kadar ulaştı. Denizde taşmalar meydana geldi.

foça1

Foça Küçükdeniz sahil şeridindeki tahta iskelelerin denizdeki dalgaların sahile çarpmasının etkisi ile parçalandığı görüldü.

foça3

Sert dalgalardan dolayı deniz suyu karaya ulaştı.

foça2

DENİZ TAŞTI, DENİZ SULARI KALDIRIMLA BİRLEŞTİ

İzmir'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına sebebiyle Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı. Deniz suları kaldırımlarla birleşti, sitelerin bahçeleri su altında kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgede çalışma başlatırken, vatandaşlara da araçlarını bulunduğu yerden kaldırmaları için anons yapılmaya ve sirenler çalınmaya devam ediliyor.

izmir1

ALSANCAK'TA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yoğun yağış ve fırtına sebebiyle Alsancak'ta da yollar göle döndü. İlçenin hareketli bölgelerinden Talatpaşa Bulvarı oluşan sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordonboyu'nda mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından zodyak botları ile kurtarıldı.

izmir3

izmir2

MÜZİSYENLER LASTİK BOTLA KURTARILDI

Kıbrıs Şehitleri ile Talatpaşa Bulvarı da deniz sularıyla doldu, bölgede elektrikler kesildi.

Sular altında kalan eğlence mekanından çıkamayan müzisyenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, lastik botla müzisyenleri kurtardı.

12321

Müzisyenler, mekanı canlı müzik yaptıkları sırada suların basması nedeniyle mahsur kaldıklarını, itfaiye ekiplerinin botla kendilerini kurtardığını anlattı.

211 bin dolarlık vurgun! 25 şüpheli yakalandı: "Yasa dışı bahis oynatanların ensesindeyiz" 211 bin dolarlık vurgun! 25 şüpheli yakalandı: "Yasa dışı bahis oynatanların ensesindeyiz"
Bu illerde yaşayanlar dikkat! 64 kente "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı: Bakan Yerlikaya'dan 'teyakkuzdayız' açıklaması! Bu illerde yaşayanlar dikkat! 64 kente "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı: Bakan Yerlikaya'dan 'teyakkuzdayız' açıklaması!

(DHA-İHA-AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbullular dikkat: Birçok sefer iptal edildi!İstanbullular dikkat: Birçok sefer iptal edildi!
Yargıtay'dan emsal haciz kararı! 'Ancak dörtte biri haczedilebilir'Yargıtay'dan emsal haciz kararı! 'Ancak dörtte biri haczedilebilir'
211 bin dolarlık vurgun! 25 şüpheli yakalandı: "Yasa dışı bahis oynatanların ensesindeyiz"211 bin dolarlık vurgun! 25 şüpheli yakalandı: "Yasa dışı bahis oynatanların ensesindeyiz"
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fırtına sağanak
En Çok Okunan Haberler
Bu sefer göğüs dekoltesi için fermuarını indirip isyan etti

Bu sefer göğüs dekoltesi için fermuarını indirip isyan etti

Kara para aklama yöntemlerinde kullanılan o sistemi açıkladı!

Kara para aklama yöntemlerinde kullanılan o sistemi açıkladı!

Yer Ankara! Peş peşe üçüncü komşu cinayeti! Ölü ve yaralılar var

Yer Ankara! Peş peşe üçüncü komşu cinayeti! Ölü ve yaralılar var

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 64 kente "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı: Bakan Yerlikaya'dan 'teyakkuzdayız' açıklaması!

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 64 kente "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı: Bakan Yerlikaya'dan 'teyakkuzdayız' açıklaması!

Komşuda alarm! 'Acil' koduyla herkese mesaj gönderildi: Sokağa çıkmayın

Komşuda alarm! 'Acil' koduyla herkese mesaj gönderildi: Sokağa çıkmayın

5 komşunu acımasızca katletmişti! 72 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

5 komşunu acımasızca katletmişti! 72 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.