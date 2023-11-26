Çatılar havada uçuşuyor! Yurdun dört bir yanında bastıran fırtınadan akılalmaz görüntüler: Müzisyenler eğlence mekanından lastik botla kurtarıldı

İstanbul'da fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor. Kentte sabahın erken saatlerinde sağanak yağış, kentin batısından başlayarak etkili olmaya başladı. Şiddetini artıran fırtına nedeniyle de Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu. İzmir'de de taşan denizin suları kaldırımla birleşti.

SİLİVRİ'DE FIRTINA: SAHİLDEKİ İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Silivri'de sabahın erken saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Denizde metrelerce yükselen dalgaların ardından sahildeki iş yerlerini su bastı. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, hasar gören balıkçı tekneleri kıyıya çekildi.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi balıkçılar pazarında tenteler yıkıldı, masa ve sandalyeler devrildi. Bir iş yerinin trafosunda çıkan küçük çapta yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

FIRTINA TAKSİM’DE VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

Sağanak yağış yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim’de de gece saatlerinde etkisini gösterdi. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunurken, sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Kimisi ıslanmamak için kıyafetlerle kafalarını kapatırken, kimisi de dükkan, bina altları ve duraklara sığındı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle birçok vatandaşın şemsiyeleri ters döndü ve bazı vatandaşlar ise şiddetli rüzgarda ayakta durmakta zorlandı. O anlar kameralara yansıdı.

Fırtınanın pazar günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BURSA'DA ÇATI 100 METRE İLERİYE UÇTU

Bursa'da dün sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 65 kilometreye ulaşan rüzgar, etkisini gece saatlerinde de gösterdi. Bursa Yolu 460'ıncı Cadde üzerinde bulunan bir ağaç, lodosun etkisiyle kökünden koparak yola devrildi. Yolun kapanması sebebiyle, araçlar ekipler tarafından farklı güzergahlara yönlendirildi.

İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'nde bir binanın çatısı yerinde koparak uçtu. Gürültü üzerine dışarıya çıkan vatandaşlar, sokak üzerinde parçalanmış çatı parçaları buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki binaların çatılarını hasar tespiti için tek tek inceledi.

Çatının düştüğü 1. Kaya Sokak'ın arkasında bulunan Lider Sokak'ta inceleme yapan ekipler, çatının uçtuğu hasarlı binayı buldu. Çatının yaklaşık 100 metre ileriye uçarak diğer sokak üzerine düştüğü tespit edilirken, çatıdan kopan parçalar bir binaya çarparak maddi hasar oluşturdu.

FOÇA’DA FIRTINA İSKELEYİ YIKTI

İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan fırtına sahil şeridindeki iskeleyi yıktı. Rüzgâr nedeniyle denizdeki dalga boyu metreleri buldu.

Dün sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran kuvvetli rüzgâr nedeniyle deniz suları caddeye kadar ulaştı. Denizde taşmalar meydana geldi.

Foça Küçükdeniz sahil şeridindeki tahta iskelelerin denizdeki dalgaların sahile çarpmasının etkisi ile parçalandığı görüldü.

Sert dalgalardan dolayı deniz suyu karaya ulaştı.

DENİZ TAŞTI, DENİZ SULARI KALDIRIMLA BİRLEŞTİ

İzmir'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına sebebiyle Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı. Deniz suları kaldırımlarla birleşti, sitelerin bahçeleri su altında kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgede çalışma başlatırken, vatandaşlara da araçlarını bulunduğu yerden kaldırmaları için anons yapılmaya ve sirenler çalınmaya devam ediliyor.

ALSANCAK'TA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yoğun yağış ve fırtına sebebiyle Alsancak'ta da yollar göle döndü. İlçenin hareketli bölgelerinden Talatpaşa Bulvarı oluşan sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordonboyu'nda mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından zodyak botları ile kurtarıldı.

MÜZİSYENLER LASTİK BOTLA KURTARILDI

Kıbrıs Şehitleri ile Talatpaşa Bulvarı da deniz sularıyla doldu, bölgede elektrikler kesildi.

Sular altında kalan eğlence mekanından çıkamayan müzisyenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, lastik botla müzisyenleri kurtardı.

Müzisyenler, mekanı canlı müzik yaptıkları sırada suların basması nedeniyle mahsur kaldıklarını, itfaiye ekiplerinin botla kendilerini kurtardığını anlattı.

(DHA-İHA-AA)





