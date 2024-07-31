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Hamas lideri Haniye öldürülmeden önce tüm dünyaya bu çağrıyı yapmıştı! 3 Ağustos bekleniyordu...

31.07.2024 08:57
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İsrail'in hava saldırısı sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 3 Ağustos Cumartesi günü, tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak için meydanlara inmeye çağırmıştı.

Hamas lideri Haniye öldürülmeden önce tüm dünyaya bu çağrıyı yapmıştı! 3 Ağustos bekleniyordu...

Haniye geçtiğimiz günlerde Hamas'ın internet sayfasında yer alan açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 10 aydır Gazze halkını soykırıma uğrattığını, İsrail hapishanelerinde ölen esirlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını, esirlerin yaşadığı koşullarla ilgili sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü, Gazze'de alıkonan esirlere karşı psikolojik ve fiziksel işkence, yavaş yavaş öldürme, tedavi, yiyecek ve ilaçtan mahrum bırakma gibi suçlar işlendiğini belirtmişti.

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ULUSLARARASI TOPLUMU ELEŞTİRMİŞTİ

Açıklamada Haniye, uluslararası toplumun, Filistin halkına ve esirlere yönelik bu saldırıları durdurmaktan aciz olduğunu, ABD yönetiminin bu saldırıları desteklediğini, insan hakları kurumlarının ise Gazze halkına ve hapishanelerdeki esirlere gereken desteği vermede başarısız olduğunu vurgulamıştı.

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3 AĞUSTOS ÇAĞRISI

Haniye, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için ulusal ve bir uluslararası gün ilan ederek tüm İslam, Arap ve dünya ülkelerini o günde gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.

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Hamas lideri, İsrail'in Gazze halkına ve esirlere karşı saldırıları duruncaya kadar gösterilerin devam etmesini istemişti.

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SUİKASTLE ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın yemin töreni için bulunduğu Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları ordusundan yapılan açıklamada, “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve korumalarından biri Tahran’da kaldıkları konuta düzenlenen saldırı sonucu şehit oldu” ifadeleri kullanıldı.

İran basınında yer alan haberde, olayın nedeni ve boyutlarının araştırıldığı ve saldırının detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İsrail suikast Hamas
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