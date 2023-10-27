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Hamas, rehineleri serbest bırakmak için şartını açıkladı!

27.10.2023 13:52 | Son Güncelleme:
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Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunan Hamas yetkilisi Ebu Hamid, Gazze'deki rehinelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Rehinelerin serbest bırakılması için sakin bir ortamın olması gerektiğinin altını çizen Ebu Hamid, Hamas'ın şartını açıkladı.

Hamas, rehineleri serbest bırakmak için şartını açıkladı!

İsrail-Filistin çatışması devam ederken Hamas yetkilisi Ebu Hamid, Rusya’nın başkenti Moskova’ya ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede rehin alınan Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşlarının tahliyesi ele alınırken Hamas temsilcisi Ebu Hamid, Rus Kommersant gazetesine açıklamalarda bulundu.

HAMAS'IN ELİNDEKİ REHİNELER

Rehinelerin serbest bırakılmasının zaman alacağını belirten Ebu Hamid, “7 Ekim’de İsrail’den Gazze’ye götürülen rehinelerin tespit edilmesi için zaman lazım” dedi.

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"ATEŞKESE KADAR REHİNELERİ SERBEST BIRAKMAYACAĞIZ”

Rehinelerin bulunmak için sakin bir ortam gerektirdiğini sözlerine ekleyen Ebu Hamid, “İsrail saldırılarında yaklaşık 50 rehine öldü. Ateşkese kadar rehineleri serbest bırakmayacağız” ifadesini kullandı.

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“RUSYA, FİLİSTİN HALKI İÇİN DOST BİR ÜLKEDİR”

Ebu Hamid, Moskova’daki temaslarda Rus tarafına 7 Ekim’de, Filistin’den İsrail’e yapılan saldırıların gerekçelerini anlattıklarını da belirtirken, “Rusya, Filistin halkı için dost bir ülkedir ve Filistin halkının tüm temsilcileriyle ilişkilerini sürdürüyor. Kendileriyle çeşitli konularda her zaman istişare etmeye hazırız” açıklamasını yaptı.
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 481 artarak 7 bin 28’e yükseldi.

(İHA)

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