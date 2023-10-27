SON DAKİKA | Mescid-i Aksa'da gergin cuma: İsrail güçlerinden Filistinlilere gaz fişekli müdahale!

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: "Gazzeliler Sadece bombalardan ve saldırılardan ölmüyor, yakında çok daha fazlası Gazze Şeridi'ne ablukanın sonuçları nedeniyle ölecek Gazze'ye abluka, çoğu kadın ve çocuk olan 2 milyondan fazla insanın topluca cezalandırılması için kullanılması anlamına geliyor."

İsrail, çatışmaların ardından Mescid-i Aksa'ya girişler için yaş sınırı getirmişti. Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen gençler içeri alınmadı. Ayrıca Mescid-i Aksa önünde namaz kılmak isteyen Filistinlilere İsrail güçleri gaz fişekleriyle müdahale etti. TOMA da Mescid-i Aksa önünde tazyikli su sıkarak müdahalede bulundu.

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlatmıştı. İsrail'de buna karşılık olarak Gazze'yi yoğun bombardıman altına aldı. Her geçen dakika ölü ve yaralı sayısı artarken bölgedeki insanlık krizi daha da derinleşiyor. Saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlanıyor .İsrail'in kara harekatıyla ilgili olarak peş peşe açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar...

Operasyon sırasında, hava araçları ve topçu birliklerinin Şücaiyye bölgesi başta olmak üzere Gazze’nin genelinde Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu öne sürülen bölgeleri vurduğu aktarıldı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kara güçlerinin Gazze’nin orta bölgesine düzenlediği nokta operasyonuna savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) da destek verdiği ifade edildi.

06.00

MEŞAL: 'KARA SAVAŞI YAKLAŞTI VE TEHLİKELİ BİR AŞAMAYA GİRİLDİ'

Hamas yöneticisi Halid Meşal, bir grup gençle dijital platform üzerinden gerçekleştirdiği toplantıda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı saldırılara ve akabinde yaşanan gelişmelere değindi.

İsrail'in 7 Ekim'dekine benzer bir kaybı kaldıramayacağını kaydeden Meşal, ABD'nin bugün bir kara savaşı veya manevrası gerçekleştirmek suretiyle istediklerini minimum kayıpla elde etmek için "ortak planlama, yönetim ve niteliksel katılımla" savaşa yürüdüğünü ifade etti.

"ABD ÜÇ YOL İZLİYOR"

ABD'nin üç yol izlediğine dikkati çeken Meşal, bunlardan birinin Gazze'ye karadan girmemek olduğunu, bununla da Gazze'yi havadan vurması için İsrail'e uzun bir fırsat tanındığını belirtti.

Meşal, diğer bir yolun ise ABD'nin, direniş güçlerinin tünellerdeki gücünü bildiği için uzmanlarıyla birlikte müdahale edeceğini ve dolayısıyla Gazze'nin derinliklerine nüfuz etmek ve sinir gazı silahları kullanarak direnişçileri tünellerde bir süreliğine felç etmek için generaller, modern mühimmat ve rehineleri kurtarma konusunda uzman olan Delta Gücü'nü gönderdiğini aktardı.

Hamas yöneticisi Meşal, üçüncü yolun birinci ve ikinci yol tamamladıktan sonra gerçekleştirileceğini ve bunun taktiksel bir plan olduğunu, kuzeyden denizden veya kemer şeklinde veya kapsamlı bir şekilde giriş yapılmasının planlandığını, son iki gündür Han Yunus'un doğusunda nabzı ölçmeye yönelik girişimlerde bulunulduğunu söyledi.

Kara savaşının yaklaştığını ve tehlikeli bir aşamaya girildiğini belirten Meşal, İsrail ve ABD'nin kayıpları en aza indirmek ve 7 Ekim'deki ilk saldırıdan sonra ikinci bir saldırıyı önlemek için kapsamlı bir plan yaptığını ifade etti.

Meşal, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu zafer olmadan savaşı durduramaz, yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu için savaş ona bir iç krizle geri döner ve seferberliğe rağmen zafer yok. Şu anda daha fazla esirin serbest bırakılması, sınır kapılarının açılması ve siyaset ve medya aracılığıyla hedef alma dalgasının azaltılması yönünde görüşmeler yapılıyor." diye konuştu.