SON DAKİKA | Mescid-i Aksa'da gergin cuma: İsrail güçlerinden Filistinlilere gaz fişekli müdahale!

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlatmıştı. İsrail'de buna karşılık olarak Gazze'yi yoğun bombardıman altına aldı. Her geçen dakika ölü ve yaralı sayısı artarken bölgedeki insanlık krizi daha da derinleşiyor. Saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlanıyor .İsrail'in kara harekatıyla ilgili olarak peş peşe açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar...

Heniyye, "İşgalci İsrail, uğradığı stratejik saldırı ve ağır yenilgi nedeniyle toparlanamayacak. Başta Refah Sınır Kapısı olmak üzere tüm kapıların açılması ve Gazze'nin ihtiyacı olan her şeyin kısıtlamasız ve koşulsuz olarak girdirilmesi yönünde çağrıda bulunuyorum. Düşmanın Gazze'ye neyin gireceğini kontrol etmesi, kabul edilemez." diye konuştu.

01.00

JOHN KIRBY: 'SAVAŞ BUDUR'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın açıklamasında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, İsrail ordusunun, işgal altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili, "Sivil kayıpların olduğu ve muhtemelen daha fazlasının olacağı konusunda dürüst olmak dürüst olmaktır. Çünkü savaş budur. Acımasızdır, çirkindir, düzensizdir." diye konuştu.

Bunun, "can kayıplarının göz ardı edildiği anlamına gelmediğini" söyleyen Kirby, "Her biri başlı başına bir trajedi ve bunların her birini engellemeye çalışmalıyız." dedi.

Kirby, bu nedenle, "zarar gören sivillere yönelik riski en aza indirmelerine yardımcı olmak için" İsrailli yetkililerle yakın temas halinde olduklarını kaydetti.

Sivillerin zarar görmesiyle ilgili Hamas'ı suçlayan Kirby, "Gazze'den ayrılmak isteyen binlerce kişiye Hamas'ın engel olduğunu" iddia etti.

John Kirby ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Gazze'deki sivil kayıp rakamlarına güvenmemesiyle ilgili olarak, "Hepimiz biliyoruz ki Sağlık Bakanlığındaki Gazze sadece Hamas taraftarı bir cephedir." ifadesini kullandı.

Kirby, "Sözde Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere Hamas'tan gelen hiçbir şeyi göründüğü gibi kabul edemeyiz." açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da Başkan Biden'ın Gazze'deki ölü sayısının doğruluğu konusunda şüpheleri olduğu açıklamasına ilişkin konuştu.

Miller, Gazze'de ciddi sayıda insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "(Gazze'de) Bağımsız bir kurum olmadığı için (ölü) sayısına ilişkin bağımsız bir teyit veremiyoruz." dedi.

Sözcü Miller, "Şu anda net rakamı verebilecek tek kuruluş Hamas. Hamas'a da güvenmiyoruz." şeklinde konuştu.