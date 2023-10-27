SON DAKİKA | Mescid-i Aksa'da gergin cuma: İsrail güçlerinden Filistinlilere gaz fişekli müdahale!

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlatmıştı. İsrail'de buna karşılık olarak Gazze'yi yoğun bombardıman altına aldı. Her geçen dakika ölü ve yaralı sayısı artarken bölgedeki insanlık krizi daha da derinleşiyor. Saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlanıyor .İsrail'in kara harekatıyla ilgili olarak peş peşe açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar...
12.35
İsrail, çatışmaların ardından Mescid-i Aksa'ya girişler için yaş sınırı getirmişti. Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen gençler içeri alınmadı. Ayrıca Mescid-i Aksa önünde namaz kılmak isteyen Filistinlilere İsrail güçleri gaz fişekleriyle müdahale etti. TOMA da Mescid-i Aksa önünde tazyikli su sıkarak müdahalede bulundu.
12.30
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: "Gazzeliler Sadece bombalardan ve saldırılardan ölmüyor, yakında çok daha fazlası Gazze Şeridi'ne ablukanın sonuçları nedeniyle ölecek Gazze'ye abluka, çoğu kadın ve çocuk olan 2 milyondan fazla insanın topluca cezalandırılması için kullanılması anlamına geliyor."
11.54
BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Hastings: "İsrail (geriye yaklaşık 400 bin kişinin kaldığı) Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasına açıkça karşı çıkıyor."
11.42
Mısır'da, İsrail sınırı yakınlarındaki Taba Hastanesi çevresine aidiyeti tanımlanamayan bir insansız hava aracı ile Akabe Körfezi'ndeki Nuveyba kentine roket düştü.
10.00
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 110 Filistinli öldü, 1900 kişi yaralandı.
08.30
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kara güçlerinin Gazze’nin orta bölgesine düzenlediği nokta operasyonuna savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) da destek verdiği ifade edildi.
Operasyon sırasında, hava araçları ve topçu birliklerinin Şücaiyye bölgesi başta olmak üzere Gazze’nin genelinde Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu öne sürülen bölgeleri vurduğu aktarıldı.
Kara güçlerinin nokta operasyonun ardından Gazze’den İsrail topraklarına geri döndüğü ve askerlerden yaralanan olmadığı kaydedildi.
İsrail ordusu dün de Gazze’nin kuzeyine tanklarla nokta operasyonu düzenlediğini duyurmuştu.
06.00
Hamas yöneticisi Halid Meşal, bir grup gençle dijital platform üzerinden gerçekleştirdiği toplantıda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı saldırılara ve akabinde yaşanan gelişmelere değindi.
İsrail'in 7 Ekim'dekine benzer bir kaybı kaldıramayacağını kaydeden Meşal, ABD'nin bugün bir kara savaşı veya manevrası gerçekleştirmek suretiyle istediklerini minimum kayıpla elde etmek için "ortak planlama, yönetim ve niteliksel katılımla" savaşa yürüdüğünü ifade etti.
"ABD ÜÇ YOL İZLİYOR"
ABD'nin üç yol izlediğine dikkati çeken Meşal, bunlardan birinin Gazze'ye karadan girmemek olduğunu, bununla da Gazze'yi havadan vurması için İsrail'e uzun bir fırsat tanındığını belirtti.
Meşal, diğer bir yolun ise ABD'nin, direniş güçlerinin tünellerdeki gücünü bildiği için uzmanlarıyla birlikte müdahale edeceğini ve dolayısıyla Gazze'nin derinliklerine nüfuz etmek ve sinir gazı silahları kullanarak direnişçileri tünellerde bir süreliğine felç etmek için generaller, modern mühimmat ve rehineleri kurtarma konusunda uzman olan Delta Gücü'nü gönderdiğini aktardı.
Hamas yöneticisi Meşal, üçüncü yolun birinci ve ikinci yol tamamladıktan sonra gerçekleştirileceğini ve bunun taktiksel bir plan olduğunu, kuzeyden denizden veya kemer şeklinde veya kapsamlı bir şekilde giriş yapılmasının planlandığını, son iki gündür Han Yunus'un doğusunda nabzı ölçmeye yönelik girişimlerde bulunulduğunu söyledi.
Kara savaşının yaklaştığını ve tehlikeli bir aşamaya girildiğini belirten Meşal, İsrail ve ABD'nin kayıpları en aza indirmek ve 7 Ekim'deki ilk saldırıdan sonra ikinci bir saldırıyı önlemek için kapsamlı bir plan yaptığını ifade etti.
Meşal, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu zafer olmadan savaşı durduramaz, yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu için savaş ona bir iç krizle geri döner ve seferberliğe rağmen zafer yok. Şu anda daha fazla esirin serbest bırakılması, sınır kapılarının açılması ve siyaset ve medya aracılığıyla hedef alma dalgasının azaltılması yönünde görüşmeler yapılıyor." diye konuştu.
05.00
Kassam Tugayları, telegram kanalı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki saldırılara yanıt olarak, Tel Aviv, Yafa ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik çok sayıda füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre de atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv ve Yafa dahil olmak üzere İsrail'de bir çok noktada sirenler çaldı.
Gazze'den atılan füzelerin büyük çoğunluğu İsrai'le ait "Demir Kubbe" sistemi tarafından havada imha edilse de bazıları Tel Aviv'de bazı bölgelere isabet etti.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre ise Demir Kubbe, Gazze'den Tel Aviv'e fırlatılan en az 10 füzeyi imha etti.
Yedioth Ahronoth gazetesi ise Gazze'den atılan bir füzenin Tel Aviv yakınlarına düştüğünü aktardı.
04.00
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, akşam geç saatlerinde yayımladığı video kaydında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Hamas lideri Heniyye, "Filistin topraklarında Hamas dahil olmak üzere tüm direniş hareketleri, halkını ve toprağını özgürleştirmeyi amaçlayan ulusal kurtuluş hareketleridir. Terör ise işgalci olan, ona destek veren ve soykırıma sessiz kalandır. Gazze'ye yönelik saldırının devam etmesi tüm bölgeyi kontrolden çıkaracak. Burası sıcak bir fay haline geldi ve kimse bunun gidişatını veya sonucunu tahmin edemez." ifadelerine yer verdi.
İslam dünyası ile dünyadaki tüm insanlara Filistin için dayanışma çağrısında bulunan Heniyye, "İslam ve Arap milletinin halkalarına, direnişi parayla, silahla ve teknolojiyle desteklemeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.
"Meşru direniş hakkını açıkça destekleyen tüm cesur sesleri ve duruşları selamlıyorum." ifadesini kullanan Heniyye, tüm dost ülkelere, İsrail'in, Gazze'deki çocuklara, kadınlara, yaşlılara, ibadethane ve evlere yönelik saldırılarını durdurmaları için tüm platformlarda gerekli tüm baskıyı uygulamaları çağrısında bulundu.
"KABUL EDİLEMEZ"
Heniyye, "İşgalci İsrail, uğradığı stratejik saldırı ve ağır yenilgi nedeniyle toparlanamayacak. Başta Refah Sınır Kapısı olmak üzere tüm kapıların açılması ve Gazze'nin ihtiyacı olan her şeyin kısıtlamasız ve koşulsuz olarak girdirilmesi yönünde çağrıda bulunuyorum. Düşmanın Gazze'ye neyin gireceğini kontrol etmesi, kabul edilemez." diye konuştu.
Hamas lideri Heniyye, sözlerini şöyle tamamladı:
"20 gün geçti. Kassam Tugayları öncülüğündeki direniş, sınırlarını koruyor ve mesajlarını güçlü bir şekilde gönderiyor. Savaşın 20. gününde Gazze'deki direnişin iyi durumda olduğunu vurguluyoruz."
03.00
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'ndaki el-Ebyad Camisi'ne düzenlenen hava saldırısı sonucu ölen ve yaralananlar oldu.
Birkaç füzeyle hedef alınan el-Ebyad Camii yıkıldı.
İsrail savaş uçakları ayrıca Han Yunus, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kentin çeşitli bölgelerinde sivillerin evlerini hedef aldı.
02.00
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail ile Filistin arasındaki gerilime ilişkin paylaşımda bulundu.
"Gazze'de sağlık ve insani yardım eksikliği binlerce hastayı ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün, Gazze'deki insanlara dayatılan mevcut gıda, su ve yakıt kesintilerinin yerine insani bir ateşkes çağrısında bulunduğunu kaydetti.
01.00
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın açıklamasında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kirby, İsrail ordusunun, işgal altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili, "Sivil kayıpların olduğu ve muhtemelen daha fazlasının olacağı konusunda dürüst olmak dürüst olmaktır. Çünkü savaş budur. Acımasızdır, çirkindir, düzensizdir." diye konuştu.
Bunun, "can kayıplarının göz ardı edildiği anlamına gelmediğini" söyleyen Kirby, "Her biri başlı başına bir trajedi ve bunların her birini engellemeye çalışmalıyız." dedi.
Kirby, bu nedenle, "zarar gören sivillere yönelik riski en aza indirmelerine yardımcı olmak için" İsrailli yetkililerle yakın temas halinde olduklarını kaydetti.
Sivillerin zarar görmesiyle ilgili Hamas'ı suçlayan Kirby, "Gazze'den ayrılmak isteyen binlerce kişiye Hamas'ın engel olduğunu" iddia etti.
John Kirby ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Gazze'deki sivil kayıp rakamlarına güvenmemesiyle ilgili olarak, "Hepimiz biliyoruz ki Sağlık Bakanlığındaki Gazze sadece Hamas taraftarı bir cephedir." ifadesini kullandı.
Kirby, "Sözde Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere Hamas'tan gelen hiçbir şeyi göründüğü gibi kabul edemeyiz." açıklamasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da Başkan Biden'ın Gazze'deki ölü sayısının doğruluğu konusunda şüpheleri olduğu açıklamasına ilişkin konuştu.
Miller, Gazze'de ciddi sayıda insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "(Gazze'de) Bağımsız bir kurum olmadığı için (ölü) sayısına ilişkin bağımsız bir teyit veremiyoruz." dedi.
Sözcü Miller, "Şu anda net rakamı verebilecek tek kuruluş Hamas. Hamas'a da güvenmiyoruz." şeklinde konuştu.