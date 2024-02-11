Hamas'tan İsrail'e gözdağı! "Görüşmeleri havaya uçurur"

7 Ekim tarihinden beri İsrail'in Gazze'deki zulmü aralıksız devam ediyor. Şu ana kadar 28 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İsrail saldırıları her geçen gün daha da yıkıcı bir hal alıyor. İsrail ile Filistin arasındaki rehine takası meselesi de yaşanan olaylar nedeniyle sürekli akamete uğramakta. Bugün üst düzey bir Hamas yetkilisinin rehine takasıyla ilgili yaptığı açıklamalar dünya gündemine bomba gibi düştü.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI GALLANT'TAN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Pazar günü Gazze'de ele geçirilen Hamas silahları ve belgelerinin bakanlara sunulacağı Julis üssünde konuştu. Gallant açıklamasında, "Gazze'deki operasyonun derinleşmesi bizi rehinelerin iadesi konusunda gerçekçi bir anlaşmaya yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Gallant ayrıca Hamas'ın istihbarat servisine sızdıklarını iddia ederek, "Hamas'ın en hassas yerlerinin kalbine sızdık, savaş araçlarını kullandık ve onları sahada havaya uçurduk. Bütün bunlar Hamas'ın yeteneklerini derinleştirmenin ve kalbine nüfuz etmenin sonucudur. Bu operasyonu ne kadar derinleştirirsek, rehinelerin iadesi konusunda gerçekçi bir anlaşmaya o kadar yaklaşırız."dedi.

HAMAS'TAN İSRAİL'E GÖZDAĞI!

Hamas yönetiminin resmi medya kuruluşu olan El Aksa kanalına konuşan Hamaslı üst düzey yetkili, "Refah'taki herhangi bir saldırı, esir değişimine yönelik müzakerelerin patlamasına yol açacaktır. Netanyahu, toplu katliamı sürdürerek esir değişiminin bedelinden kaçınmaya çalışıyor ifadelerini kullandı.

Hamas yetkilisi ayrıca "Netanyahu ve İsrail ordusunun dört ayda başaramadığı şeyi, savaş uzasa dahi başaramayacak" dedi.

SON 24 SAATTE ONLARCA FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas yönetimindeki Gazze sağlık bakanlığı, son 24 saatte 112 Filistinlinin öldüğünü, 173 Filistinlinin yaralandığını açıkladı

Bakanlık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana toplam 28 bin 176 Filistinlinin öldüğünü, 67 bin 784 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.





