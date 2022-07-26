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  4. Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel string bikinisiyle denizin tadını çıkardı

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel string bikinisiyle denizin tadını çıkardı

26.07.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan ile kısa süre önce boşanan Selen Görgüzel sünnetten kalan artıklarla yapılan güzellik uygulamasını cildine yaptırdığını söyleyerek tartışma yaratmıştı. Ünlü isim bu defa tatil pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel string bikinisiyle denizin tadını çıkardı

Selen Görgüzel, özel bir klinikte sünnette kesilen derilerinden elde edilen kök hücreden yapılan karışımı cilt bakımında kullandığını açıklayınca olay olmuştu.

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Selen Görgüzel bu bakımın hemen etkisini gördüğünü söyleyerek "Yüzüm ışıl ışıl parlıyor. Yüzünde lekelenme varsa bunları yok ediyor" sözleriyle uzun süre tartışmalara neden olmuştu.

Gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, bu defa tatil pozlarıyla adından söz ettiriyor.

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Önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta denize girerken görüntülenen Görgüzel, yoğun geçen sahnelerin yorgunluğunu tatil yaparak geçirdi.

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Geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanda şarkı söylediği sırada elektrik çarptığını söyleyen Görgüzel, "Bu sıralar üzerimde nazar var sanırım, her gün başıma tuhaf tuhaf olaylar geliyor" dedi.

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