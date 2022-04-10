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  4. Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz! "Hamdi'den sonra coştu"

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz! "Hamdi'den sonra coştu"

10.04.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Selen Görgüzel Arka Sıradakiler, En İyi Arkadaşım gibi projeleri yöneten Hamdi Alkan ile geçtiğimiz haftalarda boşandı. Boşanmanın ardından sahne kıyafetleriyle magazin gündemine gelen Selen Görgüzel bu sefer açık elbisesiyle ilgi çekti.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz! "Hamdi'den sonra coştu"

2014 yılında evlenme kararı alan Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ikilisi evliliğini noktaladı. Müzik piyasasında aktif olma hedefleri olan Selen Görgüzel, sahne aldığı mekanlarda tercih ettiği dekolteli kıyafetlerle uzun süre konuşulmuştu. Görgüzel bu defa mini elbisesiyle olay oldu.

SELEN GÖRGÜZEL'DEN DEKOLTELİ POZ

7 Kocalı Hürmüz, Renklerde Kaybolan Hayat projelerinde rol alan Selen Görgüzel düzgün fiziğiyle ve giydikleriyle gündem oluyor.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz!

Sahne kıyafetleri ve tarzıyla oldukça konuşulan Görgüzel'in o pozlarına binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geliyor.
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz!

Derin yırtmaçlı, dekolteli sahne kıyafetleri tercih eden Görgüzel, müzik alanında kariyer yapmayı planlıyor.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz!

Görgüzel'in sosyal medyada yayınladığı dekolteli pozu binlerce beğeni aldı.
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz!

Belden kemer bağlamalı ve derin yırtmaçlı elbisesiyle 43 yaşındaki Selen Görgüzel, genç kızlara taş çıkarttı.
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz!

Selen Görgüzel'in pozuna, "Dünyanın en güzel kadını", "Hamdi'den sonra coştu" gibi yorumlar geldi.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz!

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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan
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