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  4. Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel şortunu çıkardı! Bikini altıyla poz verdi...

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel şortunu çıkardı! Bikini altıyla poz verdi...

16.08.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Hamdi Alkan ile yollarını ayırmasının ardından müzik dünyasına adım atan Selen Görgüzel iddialı sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bikinili altıyla poz veren Selen Görgüzel takipçilerinden tam not aldı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel şortunu çıkardı! Bikini altıyla poz verdi...

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel fit vücudu ve pozlarıyla son zamanların göz önünde isimlerinden biri oldu. Cesur pozlarını peş peşe paylaşan Görgüzel, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

BİKİNİ ALTIYLA POZ VERDİ

Selen Görgüzel geçtiğimiz gün mini şortlu paylaşımıyla adından söz ettirmişti.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel şortunu çıkardı! Bikini altıyla poz verdi...

Bu defa şortu çıkardı ve bikini altıyla verdiği pozla çok sayıda beğeni aldı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel şortunu çıkardı! Bikini altıyla poz verdi...

43 yaşındaki Selen Görgüzel düzgün fiziğiyle genç kızları kıskandırdı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel şortunu çıkardı! Bikini altıyla poz verdi...

Zaman zaman sahne alan isim, iddialı sahne kıyafetleriyle de ilgi çekiyor.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel şortunu çıkardı! Bikini altıyla poz verdi...

Görgüzel'in sosyal medyada 251 bin takipçisi bulunuyor.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel şortunu çıkardı! Bikini altıyla poz verdi...

"MEDENİ BİR ŞEKİLDE AYRILDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORDUM"

Hamdi Alkan ile yollarını ayıran Görgüzel, "Hamdi beni Instagram’dan silmiş, engellemiş. Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum ama galiba öyle olmadı" demişti.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel şortunu çıkardı! Bikini altıyla poz verdi...

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel şortunu çıkardı! Bikini altıyla poz verdi...

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel şortunu çıkardı! Bikini altıyla poz verdi...

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel şortunu çıkardı! Bikini altıyla poz verdi...

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Hamdi Alkan Selen Görgüzel
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