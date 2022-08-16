Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel şortunu çıkardı! Bikini altıyla poz verdi...

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel fit vücudu ve pozlarıyla son zamanların göz önünde isimlerinden biri oldu. Cesur pozlarını peş peşe paylaşan Görgüzel, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

BİKİNİ ALTIYLA POZ VERDİ

Selen Görgüzel geçtiğimiz gün mini şortlu paylaşımıyla adından söz ettirmişti.

Bu defa şortu çıkardı ve bikini altıyla verdiği pozla çok sayıda beğeni aldı.

43 yaşındaki Selen Görgüzel düzgün fiziğiyle genç kızları kıskandırdı.

Zaman zaman sahne alan isim, iddialı sahne kıyafetleriyle de ilgi çekiyor.

Görgüzel'in sosyal medyada 251 bin takipçisi bulunuyor.

"MEDENİ BİR ŞEKİLDE AYRILDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORDUM"

Hamdi Alkan ile yollarını ayıran Görgüzel, "Hamdi beni Instagram’dan silmiş, engellemiş. Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum ama galiba öyle olmadı" demişti.





