Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sevgilisinden ayrıldı! Sebebi bakın neymiş

Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan 'Survivor 2023' kadrosunda yer almış ve sergilediği performansla uzun süre adada kalmayı başarmıştı. Alkan, elinde kırık olunca yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Şimdilerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Zeynep Alkan Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile ayrıldığını açıkladı. Ünlü ismin sevgilisinden ayrılma sebebi ise herkesi şaşırttı.

SnobMagazin'in haberine göre; sevgilisi Wesley Pabis ile ayrıldığını açıklayan Alkan, "Ayrıldım. İş ve kariyerime aşığım" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, "Yabancı biri olması ilişkinizde etkisi oldu mu?" sorusuna, "Kendime dünya vatandaşı gözüyle bakıyorum. O da öyleydi. Nereli olduğu değil; nasıl insan olduğu önemli..." yanıtını verdi.





