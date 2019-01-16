Hamile kalmak neden zorlaştı? İşte o sebepler

Evlilik çatısı altına giren birçok aile, çocuk sahibi olmak istiyor. Fakat günümüzde çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin bir kısmı normal yollar ile bu hayallerine kavuşamıyor ve alternatif yollar arıyor. Bu durumların bazıları erkeklerden, bazıları ise kadınlardan kaynaklanabiliyor. Gün geçtikçe artan bu durumun birden fazla nedeni var. Bu nedenleri ise: çevresel faktörler, stres, hormonal denge, yaş faktörü beslenme tarzı olarak adlandırılabileceğini ifade eden Köşkeroğlu, sağlıklı bir döllenme için oldukça önemli olan kadınlarda yumurta kalitesini arttırabilmek için, sağlıklı beslenme tarzının benimsenmesi ve özellikle de bazı besinlerin tüketilmesinin çok etkili olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtiyor.

Peki beslenmenize ekleyeceğiniz birkaç besin ile yumurta kalitesini nasıl arttırabilirsiniz? İşte o liste:

Omega 3: Omega 3 den zengin besinler (somon, sardalya, uskumru, ceviz, badem, fındık) anne de yumurta kalitesinin artmasının yanı sıra, ceninin tutunmasını ve bebeğin zekasının gelişmesinde de önemli bir rol oynar.