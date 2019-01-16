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Hamile kalmak neden zorlaştı? İşte o sebepler

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 16.01.2019 10:46 | Son Güncelleme

Uzman Diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu, hamilelik dönemindeki beslenme düzenine dikkat çekerek, soda içmenin bile bu dönemde etkili olduğunu hatırlatırken, hamile kalmak isteyen anne adaylarının nelere dikkat etmesi gerektiğinin altını çiziyor ve beslenmenin hamile kalmak ile doğrudan ilişkisi olduğunu vurguluyor.

Hamile kalmak neden zorlaştı? İşte o sebepler

Evlilik çatısı altına giren birçok aile, çocuk sahibi olmak istiyor. Fakat günümüzde çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin bir kısmı normal yollar ile bu hayallerine kavuşamıyor ve alternatif yollar arıyor. Bu durumların bazıları erkeklerden, bazıları ise kadınlardan kaynaklanabiliyor. Gün geçtikçe artan bu durumun birden fazla nedeni var. Bu nedenleri ise: çevresel faktörler, stres, hormonal denge, yaş faktörü beslenme tarzı olarak adlandırılabileceğini ifade eden Köşkeroğlu, sağlıklı bir döllenme için oldukça önemli olan kadınlarda yumurta kalitesini arttırabilmek için, sağlıklı beslenme tarzının benimsenmesi ve özellikle de bazı besinlerin tüketilmesinin çok etkili olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtiyor.

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Peki beslenmenize ekleyeceğiniz birkaç besin ile yumurta kalitesini nasıl arttırabilirsiniz? İşte o liste:

Omega 3: Omega 3 den zengin besinler (somon, sardalya, uskumru, ceviz, badem, fındık) anne de yumurta kalitesinin artmasının yanı sıra, ceninin tutunmasını ve bebeğin zekasının gelişmesinde de önemli bir rol oynar.

Su: Oksijen bakımından zengin kan akımının, yumurtalara ulaşmasın sağlayarak, yumurta kalitesini arttırır.

Kafein: Kafein içeren besinlerin ( kahve, çay, bitki çayları, çikolata) tüketim miktarına dikkat edilmelidir.

Sigara ve Alkol: Sigara ve alkol tüketimi kadınlarda dölleme oranını azaltıp, üreme üzerine olumsuz etki sağlar.

Antioksindan içeriği yüksek besinleri tüketin: Bu besinler (koyu yeşil yapraklı sebzeler, nar, kırmızı erik, portakal, mandalina..) yumurta kalitesinin artmasını sağlayacaktır.

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Bitkisel yağlar: Trans ve doymuş yağlardan uzak durup, bitkisel yağlar (zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, avokado yağı) tüketilmelidir.

Yumurta: E vitamini içeriği yüksek olduğundan, yumurtalıkların kalitesini arttırmada yardımcı olacaktır.

Ginseng: Libido seviyesini arttırarak, cinsel performansı ve yumurta kalitesini arttırır.

Soda: Potasyum açısından zengin olduğundan yumurta kalitesinin artmasında yardımcı olur.

Köşkeroğlu, bu besinlerin bazılarının şu şekilde tüketilebileceğini ifade ediyor;

Sabah kalktığınızda kahvaltıda protein ihtiyacınızı 1-2 adet yumurtadan alarak, günlük almanız gereken kafein miktarını 300 mg ın altında tutarak, bu da demek oluyor ki; 2-3 fincan sade kahve ve 5-6 bardak çaydan fazla çay veya kahve tüketmeyerek, öğle ve akşam menülerinde mevsim sebzelerini yaparak, yemekleri zeytinyağında hazırlayarak ve günlük beslenmenize 1 soda ekleyerek sağlıklı bir döllenme için yumurta kalitesini arttırabilirsiniz.

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