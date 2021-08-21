Hamile olduğu için aşı olmayı reddetti! Önce bebeği, sonra da kendisi koronavirüsten öldü

Bingöl'de 11 ay önce evlenen Hülya Koca, hamileliğinin 7'nci ayında rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

BEBEĞİ 4 GÜN ÖNCE ÖLDÜ

Semptom göstermesi nedeniyle yapılan tahlillerde koronavirüs testi pozitif çıkan Koca, hamile olduğu için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Koca, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisine başlanan Koca’nın durumunun riske girmesi üzerine sezaryenle alınan ve virüs kaptığı belirlenen bebeği, doktorların çabalarına rağmen 4 gün önce öldü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Tedavisine devam edilen anne Koca'nın ise durumu ağırlaşınca entübe edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Hülya Koca, bugün hayatını kaybetti. Koca'nın yakınları otopsinin ardından cenazesini alarak Bingöl merkez Simanı Mahallesi Mezarlığı'na götürdü. 4 gün önce ölen bebeğinin yanında toprağa verilen Koca'nın yakınları sinir krizleri geçirdi.

HAMİLE OLDUĞU İÇİN AŞI OLMAYI REDDEDTTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Yakınları, Hülya Koca'nın hamile olduğu için aşı olmayı reddettiğini ileri sürdü. (DHA)



