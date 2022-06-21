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Hamile olduğunu bilmeyen bir kadın tuvaleti olduğunu zannetti! Fark etmeden doğum yaptı

21.06.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan Jess Davis isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımla popüler olmayı başardı. Hamile olduğunu bilmeyen kadın tuveletinin geldiğini zannederek büyük bir acı içinde klozete doğru gitti. O sırada Davis hayatının en büyük şokunu yaşayarak doğum yaptı. Paylaşımı 5 milyondan fazla izlenen kadın gönderisinde hamileliğe dair herhangi bir semptom göstermediğini söyledi.

Hamile olduğunu bilmeyen bir kadın tuvaleti olduğunu zannetti! Fark etmeden doğum yaptı

Çoğu kadın regl olmamak, tuhaf yemek alışkanlıkları, hormonlarını değişiklik sayesinde hamile olduğunu kısa sürede fark edebilir. Ancak İngiltere’de yaşayan Jess Davis isimli kadın, doğum yapana kadar hamile olduğunu fark etmedi. Deneyimini TikTok’tan yayınladığı bir gönderisiyle takipçileriyle paylaşan Davis’e kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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“HOŞ BİR SÜRPRİZ OLDU”

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Hamile olduğunu bilmeden doğum yapan kadınlar genellikle şifreli hamilelik olarak kabul edilen bir durum yaşar. TikTok’ta yaptığı paylaşımla şifreli bir hamilelik geçirdiğini ifade eden Davis, doğuma kadar regl olduğunu ve hiçbir hamilelik belirtisi göstermediğini anlattı. Şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısıyla tuvalete gittiğini belirten Davis, “Tuvaletimin geldiğini zannederek büyük bir hızla klozete koştum. O anda hiç beklemediğim bir şekilde rahimimde bir bebeğin kafasını gördüm. Benim için hoş bir sürpriz oldu” dedi.

Yorumlar bölümündeki insanlar tebriklerini sunmakta ve başlarına bir şey gelmesinden korktuklarını paylaşmakta gecikmediler. Sosyal medya kullanıcılarından biri Davis’in gönderisine, “İçimdeki korkunun kilidini açtın” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcısı ise durumu “Hayatımdaki en büyük korku” sözleriyle tanımladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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