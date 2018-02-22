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Hamileliğin erken belirtileri nelerdir? Hamileliğin belirtileri nelerdir? Hamilelik belirtileri ne zaman başlar

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
GEBELİK - AİLE HABERLERİ  | 22.02.2018 16:02 | Son Güncelleme

Hamilelik testleri ve ultrasonlar hamile olunup olunmadığını belirlemenin tek yoludur; ancak dikkat etmeniz gereken diğer bulgu ve belirtiler de mevcuttur. Erken hamilelik belirtileri, âdet gecikmesinden çok daha fazlasıdır. Eğer hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, işte hamile olduğunuzu gösteren belirtiler…

Hamileliğin erken belirtileri nelerdir? Hamileliğin belirtileri nelerdir? Hamilelik belirtileri ne zaman başlar

Hamilelik belirtileri ne zaman başlar?

Hamileliğin erken belirtileri herkes için farklıdır. Bazı kadınlar hamileliğin ilk belirtilerini hamile kaldıktan sonraki birkaç hafta içinde hissederken bazıları birkaç ay boyunca farklı hissetmeyebilir.

Hamileliğin ilk haftası, adet döneminin sonuna dayanır. Aslında henüz hamile olunmasa bile, son âdet dönemi hamileliğin ilk haftası olarak kabul edilir. Beklenen doğum tarihi, son âdet döneminin ilk günü baz alınarak hesaplanır. Bu nedenle belirti görülmeyebilen ilk birkaç hafta da 40 haftalık hamileliğe dâhildir.

hamilelik belirtileri 1

Hamileliğin ilk belirtisi genellikle âdet gecikmesidir. Takip edilmesi gereken en yaygın belirtiler bulantı, kusma, yorgunluk, sık idrara çıkma, göğüs hassasiyeti ve şişkinliktir. Bu belirtiler hafif veya şiddetli olabilir.

1. Yerleşme kanaması

Hamile kalındığında hafif bir kanama görüldüyse bu kanama yerleşme kanamasıdır ve hamileliğin en erken belirtilerinden biri olarak düşünülür. Embriyo genellikle hamilelikten sonraki 6 ila 12 gün arasında rahme yerleşir. Bazı kadınlar krampla birlikte lekelenme yaşar. Bazı kadınlar ise yerleşme kanamalarını ve veya krampları fark etmeyebilir. Bu nedenle hamile kalmaya çalışıyorsanız ve bu belirtileri yaşamadıysanız endişelenmeyin; hâlâ hamile olabilirsiniz.

2. Âdet gecikmesi

hamilelik testi

Bir kadının gebelik testi yapmasına neden olan en yaygın hamilelik belirtisi gecikmiş veya atlanmış âdet dönemidir. Hamile kalındıktan sonraki âdet döneminde âdet kanaması görülmez.

  • Hamile kaldıktan sonra âdet görmek mümkün müdür?

Bazı kadınlarda hamile kaldıktan sonra âdet kanaması görülebilir ancak bu kanama normal âdet kanamasından daha azdır ve daha kısa sürer.

3. Bulantı veya sabah bulantısı

hamilelik bulanti

Bulantı, hamileliğin en sık görülen ikinci belirtisidir. Mide bulantıları genellikle 2-8 hafta sonra ortaya çıkar. Bulantılar, kusma ile veya kusmadan görülebilir. Sabah hastalığı olarak da adlandırılan sabah bulantısının günün herhangi bir saatinde görülebileceğini bilmek önemlidir. Bulantılar genellikle ilk üç ay görülür ve sonrasında yok olur. Ancak bazı kadınlar hamilelikleri boyunca mide bulantıları çekebilir.

4. Şişkin veya hassas göğüsler

Hamileliğin en sık görülen üçüncü belirtisi göğüslerde görülen değişikliklerdir. Bu değişiklikler genelde şişme ya da hassasiyet olarak görülür. Göğüslerde görülen değişiklikler hamile kalındıktan 1-2 hafta sonra görülebilir.

hamilelik belirtileri yorgunluk

Hamile kalındıktan sonraki haftadan itibaren birçok kadın yorgun hissedebilir. Bu yorgunluk tipik bir hamilelik belirtisidir.

5. Baş ağrısı

Hamileliğin başlangıcında baş ağrısı yaşamak, hamileliğin diğer bir erken belirtisidir. Vücuttaki hormonların ani yükselişi baş ağrılarına neden olur. Hamilelik sırasında baş ağrısı, kan akışındaki artıştan da kaynaklanabilir.

6.Sık idrara çıkma

Çok sık idrara çıkmak istiyorsanız, şaşırmayın. İdrar isteğinin artması, hamile kalındıktan 6-8 hafta sonra başlar. Sık idrara çıkma isteği, mesane üzerinde büyüyen bebek ve rahmin yaptığı basınç sonucu hamilelik boyunca devam edecektir.

7. Aşermek

Aşermenin sebebi bilinmemektir. Aşermek, normalde sevilmeyen yiyeceklere aşırı istek duyma olarak görülebilir. Aşermeler hamileliğin bütün safhalarında görülebilir.

8. Meme uçları çevresinde kararma

Hamilelikte meme uçlarının çevresinde renk koyulaşması görülmesi olağandır. Hamilelik belirtileri arasında yaygın olarak görülenlerden biridir.

9. Ani duygu değişimleri

hamilelik belirtileri 2

Hamilelik belirtileri arasında ani duygu değişimleri de görülür. Anne adayları ruh hali dalgalanmalarına maruz kalırlar. Bu durum beynin sinir ileticilerini etkileyen hormonal değişikliklerden kaynaklanır. Ani duygu değişimleri değişiklik gösterebilir. Bazı kadınlar bu değişimleri yüksek ve alçak seviyelerde yaşayabilirken, bazıları mutluluk durumundan depresyon veya anksiyete durumlarına geçebilirler.

Ruh hali değişikliklerinin normal olduğuna dikkat etmek önemlidir; Bununla birlikte, kendinizi depresyon ya da uzun süren hüzünlü dönemlerle boğuşurken bulursanız, bir uzmana başvurmalısınız. Bazı kadınlar direkt olarak psikiyatra gitmeyi tercih edebilir.

Eğer bu hamilelik belirtilerine sahipseniz, eczanelerde satılan hamilelik testlerini evinizde uygulayabilir ya da bir hastanede test yaptırabilirsiniz.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AHANDA BURAYA YAZIYORUM BİR OĞLUM BİR KIZIM VAR...EĞER Kİ BUNLARDAN BİRİNE BU VE BENZERİ DARP İŞKENCE VESAİRE UYGULAYACAK OLAN ÖĞRETMEN VEYA ÖĞRENCİLERİ DİREK VURURUM!!!! HİİÇ UĞRAŞMAM MAHKEMEYLE SAVCIYLA...BU ÜLKEDE ADALET YOK Kİ ADALETTEN MEDET UMAYIM..ADALETİMİ KENDİM SAĞLARIM VE ÇOCUKLARIMA BUNU YAPACAK OLANLARIN BEYNİNE SIKARIM!!!!
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