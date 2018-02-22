Hamileliğin erken belirtileri nelerdir? Hamileliğin belirtileri nelerdir? Hamilelik belirtileri ne zaman başlar

Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? Hamileliğin erken belirtileri herkes için farklıdır. Bazı kadınlar hamileliğin ilk belirtilerini hamile kaldıktan sonraki birkaç hafta içinde hissederken bazıları birkaç ay boyunca farklı hissetmeyebilir. Hamileliğin ilk haftası, adet döneminin sonuna dayanır. Aslında henüz hamile olunmasa bile, son âdet dönemi hamileliğin ilk haftası olarak kabul edilir. Beklenen doğum tarihi, son âdet döneminin ilk günü baz alınarak hesaplanır. Bu nedenle belirti görülmeyebilen ilk birkaç hafta da 40 haftalık hamileliğe dâhildir. Hamileliğin ilk belirtisi genellikle âdet gecikmesidir. Takip edilmesi gereken en yaygın belirtiler bulantı, kusma, yorgunluk, sık idrara çıkma, göğüs hassasiyeti ve şişkinliktir. Bu belirtiler hafif veya şiddetli olabilir. 1. Yerleşme kanaması Hamile kalındığında hafif bir kanama görüldüyse bu kanama yerleşme kanamasıdır ve hamileliğin en erken belirtilerinden biri olarak düşünülür. Embriyo genellikle hamilelikten sonraki 6 ila 12 gün arasında rahme yerleşir. Bazı kadınlar krampla birlikte lekelenme yaşar. Bazı kadınlar ise yerleşme kanamalarını ve veya krampları fark etmeyebilir. Bu nedenle hamile kalmaya çalışıyorsanız ve bu belirtileri yaşamadıysanız endişelenmeyin; hâlâ hamile olabilirsiniz.

2. Âdet gecikmesi Bir kadının gebelik testi yapmasına neden olan en yaygın hamilelik belirtisi gecikmiş veya atlanmış âdet dönemidir. Hamile kalındıktan sonraki âdet döneminde âdet kanaması görülmez. Hamile kaldıktan sonra âdet görmek mümkün müdür? Bazı kadınlarda hamile kaldıktan sonra âdet kanaması görülebilir ancak bu kanama normal âdet kanamasından daha azdır ve daha kısa sürer. 3. Bulantı veya sabah bulantısı Bulantı, hamileliğin en sık görülen ikinci belirtisidir. Mide bulantıları genellikle 2-8 hafta sonra ortaya çıkar. Bulantılar, kusma ile veya kusmadan görülebilir. Sabah hastalığı olarak da adlandırılan sabah bulantısının günün herhangi bir saatinde görülebileceğini bilmek önemlidir. Bulantılar genellikle ilk üç ay görülür ve sonrasında yok olur. Ancak bazı kadınlar hamilelikleri boyunca mide bulantıları çekebilir. 4. Şişkin veya hassas göğüsler Hamileliğin en sık görülen üçüncü belirtisi göğüslerde görülen değişikliklerdir. Bu değişiklikler genelde şişme ya da hassasiyet olarak görülür. Göğüslerde görülen değişiklikler hamile kalındıktan 1-2 hafta sonra görülebilir.