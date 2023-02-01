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Hamileliğini sakladı yeni doğan bebeğini poşete koyup pencereden aşağı attı! Talihsiz bebek hayatını kaybetti 'Nezih insanlardı ama...'

01.02.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Ev temizliği yaparak geçimini sağladığı öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın, yeni doğan bebeğini poşete koyarak 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağı attı. Yapılan incelemede bebeğin, hayatını kaybettiği tespit edildi. Anne gözaltına alınırken apartman görevlisi Adem Peynir, "Hamile olduğunu ben de fark etmedim, zaten sürekli kapalı giyiniyordu. Evdekiler sorduğu zaman da kiloluyum demiş" diye konuştu.

Olay, İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. Ev temizliği yaparak geçimini sağlayan kadın, yeni doğan bebeğini poşete koyup binanın 4'üncü katından aşağıya attı. Bebek hayatını kaybederken anne gözaltına alındı. Apartman görevlisi Adem Peynir, kadının yatılı olarak evde kaldığını belirterek "Hamile olduğunu ben de fark etmedim, zaten sürekli kapalı giyiniyordu. Evdekiler sorduğu zaman da kiloluyum demiş. Pat diye ses gelince kadın telaş yapmış, ev sahipleri de öyle fark etmiş" dedi. Esnaf Çetin Sağlam da "Kadın, ev sahipleri hamile olduğunu öğrenirse, işten çıkarılırım diye korkmuş galiba. Evde doğmuş bebek, sonra da pencereden atmış" diye konuştu.

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BEBEĞİNİ POŞETE KOYUP PENCEREDEN ATTI

Bahçelievler Merkez Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde, ev temizliği yaparak çalışan S.B isimli yabancı uyruklu kadın, yeni doğan bebeğini poşete koyarak önceki gün gece saat 04.00 sıralarında pencereden binanın bahçesine attı. Dün saat 14.00 sıralarında ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemede bebeğin, hayatını kaybettiği tespit edildi. S.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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"PAT DİYE SES GELİNCE TELAŞ YAPMIŞ"

Apartman görevlisi Adem Peynir, "Ev sahiplerini iyi tanıyorum, nezih insanlar. Kadın daha yeni işe başladı. Deneme süresindeydi, ev temizliği için geliyordu, yatılıydı. Kadını hemen hemen her gün görüyorduk. Öyle sakıncalı bir durumu yoktu. Hamile olduğunu ben de fark etmedim, zaten sürekli kapalı giyiniyordu. Evdekiler sorduğu zaman da kiloluyum demiş. Pat diye ses gelince kadın telaş yapmış, ev sahipleri de öyle fark etmiş" dedi.

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"EV SAHİPLERİ HAMİLE OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ"

Esnaf Çetin Sağlam da, "Bebeği önceki gece 04.30 sıralarında pencereden atmışlar. Ben de hiç fark etmedim. Polisleri komşular aramış. Kadın yabancı uyruklu, 10-15 gündür çalışıyormuş. Ev sahipleri de kadının hamile olduğunu bilmiyormuş. Kadın, ev sahipleri hamile olduğunu öğrenirse, işten çıkarılırım diye korkmuş galiba. Evde doğmuş bebek, sonra da pencereden atmış" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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