Hamilelik döneminde vajinal akıntı ve kaşıntının riskleri nelerdir?

Gebelikteki akıntı bir noktaya kadar normaldir. Kaşıntı, mantar iltihabı veya bazı başka şeylerden de olabilir.
Yaz aylarında gebelerden ıslak mayoyla gezmemeleri istenir. Çünkü zaten gebeliğin doğurduğu ortamda rahatlıkla üreyebilen mantar mikrobu, ıslak ortamlarda daha rahat üreyebilir.
Akıntının en büyük sorunlarından bir tanesi, bir takım özel akıntıların ve mikropların bebekte de sıkıntı yaratabilmesidir. Bunların bazıları ciddi sorunlar yaratabilmektedir.
Buna ek olarak su gelmesi denen bir olay da olabilir. Bebeğin içinde bulunduğu sıvı rahimdeki ufak bir delikten akarak vajinadan dışarı doğru çıkabilir. Bu da bazen akıntıyla karıştırılmamalıdır. Bebeğin suyu ise iltihaplanma, bebeğin erken doğumu veya düşük görülebilir.
Bununla birlikte, bu durumlar hamilelik sırasında vajinal kaşıntıya neden olabilir:
Vajinadaki iyi ve kötü bakteriler arasındaki denge değiştiğinde bakteriyel vajinoz oluşabilir. Bu yaygın vajinal enfeksiyon, hamile olsun ya da olmasın, genellikle cinsel olarak aktif kadınlarda görülür. Belirtiler şunları içerir: İnce veya grimsi bir akıntı, kaşıntı, yanma hissi, kırmızılık ve özellikle cinsel ilişkiden sonra balık benzeri bir koku.
Bakterilere ek olarak vajinanız normalde az miktarda maya içerir. Hamilelikle ilişkili hormonal değişiklikler vajinanın pH dengesini bozarak mayanın çoğalmasına neden olabilir. Bu nedenle hamilelikte mantar enfeksiyonları yaygındır.
Belirtiler şunları içerebilir: Kaşıntı, yanma, süzme peynir dokusuna sahip kalın bir vajinal akıntı.
Salgıladığınız vajinal akıntı ve servikal mukus miktarı hamilelik boyunca artabilir. Hormonal değişiklikler buna, rahim ağzının ve vajina duvarlarının yumuşamasına neden olur.
Akıntı vajinanızı enfeksiyondan korumak için tasarlanmıştır, ancak vulvanın derisini tahriş ederek kızarıklık ve kaşıntıya neden olabilir.
Hormonal değişiklikler bazı kişilerde hamilelik sırasında vajinal kuruluğa neden olabilir. Anekdot niteliğindeki kanıtlar, hamile kaldıklarında emzirenlerin bu semptomu yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Cinsel ilişki sırasında kızarıklık, tahriş ve ağrı da olabilir.
Düşük progesteron ayrıca bazı hamile kadınlarda vajinal kuruluğa neden olabilir. Bu hormon hamileliği sürdürmek için gerekli olduğundan, bu belirtiye sahipseniz doktorunuzla konuşun.
Rahim, mesanenin üstüne oturur. Hamilelik sırasında genişledikçe mesaneye daha fazla baskı yapılır. Bu, idrarın dışarı atılmasını engelleyerek enfeksiyon oluşmasına neden olabilir.
Bu nedenle, hamile kadınlar bir İYE kapma riski daha yüksek olabilir.
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