Hamilelik döneminde vajinal akıntı ve kaşıntının riskleri nelerdir?

Gebelikteki akıntı bir noktaya kadar normaldir. Kaşıntı, mantar iltihabı veya bazı başka şeylerden de olabilir.

Yaz aylarında gebelerden ıslak mayoyla gezmemeleri istenir. Çünkü zaten gebeliğin doğurduğu ortamda rahatlıkla üreyebilen mantar mikrobu, ıslak ortamlarda daha rahat üreyebilir.

Akıntının en büyük sorunlarından bir tanesi, bir takım özel akıntıların ve mikropların bebekte de sıkıntı yaratabilmesidir. Bunların bazıları ciddi sorunlar yaratabilmektedir.

Buna ek olarak su gelmesi denen bir olay da olabilir. Bebeğin içinde bulunduğu sıvı rahimdeki ufak bir delikten akarak vajinadan dışarı doğru çıkabilir. Bu da bazen akıntıyla karıştırılmamalıdır. Bebeğin suyu ise iltihaplanma, bebeğin erken doğumu veya düşük görülebilir.

Bununla birlikte, bu durumlar hamilelik sırasında vajinal kaşıntıya neden olabilir:

BAKTERİYEL VAJİNOZ

Vajinadaki iyi ve kötü bakteriler arasındaki denge değiştiğinde bakteriyel vajinoz oluşabilir. Bu yaygın vajinal enfeksiyon, hamile olsun ya da olmasın, genellikle cinsel olarak aktif kadınlarda görülür. Belirtiler şunları içerir: İnce veya grimsi bir akıntı, kaşıntı, yanma hissi, kırmızılık ve özellikle cinsel ilişkiden sonra balık benzeri bir koku.