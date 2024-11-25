Hamilelik taytı giydi 'Rezil oldum' deyip o detayı gizlemeye çalıştı! Bakın Karsu'nun başına ne geldi...

Başarılı performanslarıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, sevgilisi Mike Schrama ile geçtiğimiz temmuz ayında evlenmişti ve ardından da çocuk beklediğini açıklamıştı.

Sempatik ve doğal halleriyle de sevilen şarkıcı, "Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek!" notuyla duyurmuştu. Hamilelik pozlarını paylaşan Karsu'ya tebrik mesajı yağmıştı.

İstanbul Maratonu'na katılan eşi Mike Schrama'yı destekleyen Karsu, hazırladığı pankartla bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı. Eşini "Mike baba tebrikler. Sevgiler oğlun ve Karsu" yazılı pankartla karşılayan Karsu, erkek bebek beklediklerini müjdelemişti.

ANNESİ TAYT ALDI, 'SPORDA REZİL OLDUM' DEDİ!

Sosyal medya hesabında eğlenceli paylaşımlarla takipçilerine keyifli anlar yaşatan Karsu, güldüren bir video paylaştı. Annesinin Türkiye'deki bir pazardan hamilelik taytı aldığını söyleyen Karsu, taytı giyip spora gitti.

Spor sırasında spor hareketleri yaparken taytın yırtık olduğunu fark ettiğini söyledi. 'Sporda rezil oldum' diyerek annesine sitem etti.

Paylaşımıyla tebessüm ettiren Karsu'ya ise takipçileri beğeni yağdırdı. "Bir şey olmaz dikeriz." , "Senin kadar doğal senin kadar tatlı bir sanatçı görmedim" , "Hamilelik sana çok yakışmış" yorumları yapıldı.