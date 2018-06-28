KADIN

Hamilelikte havuz mu, deniz mi?

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
GEBELİK HABERLERİ  | 27.06.2018 16:17 | Son Güncelleme

Gebelikte yüzmenin oldukça faydalı olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya, denizin mi yoksa havuzun mu daha sağlıklı olduğu konusunda açıklamalarda bulundu.

Hamilelikte havuz mu, deniz mi?

Yaz mevsimin gelmesi ile birlikte genellikle gebeler tarafından; “yüzebilir miyim, denize veya havuza girebilir miyim” gibi sorular sıkça sorulmakta. Gebelik döneminde diğer egzersizler gibi, sakin ve sizi aşırı yormayacak şekilde yüzmek de, çok faydalıdır. Yüzmek; sırt ve bel ağrılarınıza, gebeliğinizin ilk dönemlerindeki bulantı ve kusmalarınıza iyi gelebilir. Riskli gebelik kategorisinde iseniz veya daha önceden geçirmiş olduğunuz kanama vs. gibi durumlar söz konusu ise muhakkak hekiminizin onayı ile hareket etmelisiniz. Sauna, jakuzi, su kayağı, su altı sporları (dalma) gibi aktivitelerden her hangi bir riski olmasa dahi, tüm gebelerin uzak durması gerekmektedir.

Gebeler, en rahat yüzebildikleri ve kendilerini yormayan yüzme stillerini tercih edebilirler. Fakat tüm sporlarda olduğu gibi yüzmede de öncelikle ısınmak, birden yoğun tempoda yüzmeye başlamamak ve süreyi kısa tutmak önemlidir.

Eğer bebeğinizin gelişimi sağlıklı bir şekilde ilerliyorsa ve yapılan tetkikler sonucunda doktorunuz yüzmenizde herhangi bir engel olmadığı söylediyse; yüzme, özellikle gebeliğinizin ilk üç ayında ve hemen her döneminde tavsiye edilen sporların başında gelir. Dolayısıyla gebelerimizin en tedirgin oldukları durum; denizi mi yoksa havuzu mu tercih etmeleri gerektiğidir. Gebelik durumu olsun yada olmasın suyunun daha temiz olması sebebi ile öncelikle tercihinizi denizden yana kullanmanızı öneriyoruz. Tercihinizi havuzdan yana kullanacaksanız; insanların aynı anda havuza girmesiyle suyu kirleteceğini, bir çok mantar ve enfeksiyon çeşidini de beraberinde getireceğini unutmamalısınız.

Ayrıca havuzun temizliği için birçok kimyasal ilaç kullanılmaktadır. Bu ilaçların dozu doğru şekilde ayarlanmazsa fazla miktarda ilaca maruz kalabilir, bebeğiniz ve kendiniz için tatilinizi daha riskli hale getirebilirsiniz. Eğer mümkün ise; Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uygun, denetlenen, belli aralıklarla kontrollerini yaptıran, üyelerinin havuza girmeden önce duş almasını ve ayak temizliğinin yapılmasını sağlayan havuzları gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.
Tabi öncelik olarak bu şartlarda bir havuz bulmanız gerekmekte…

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
www.burcucetinkaya.com
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Anahtar Kelimeler:
hamilelikte denize girmek gebelikte yüzme

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