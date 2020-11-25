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Hamileyken aş erdiği şey şaşkına çevirecek! Kibritleri yakıp yakıp...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir grup Reddit kullanıcısı kadın, hamileyken tuhaf ve alışılmadık isteklerini paylaştı. Temizlik süngeri, makyaj ürünü gibi şeylere istek duyan anne adaylarının kuşkusuz arzularında sınır yoktu.

Hamileyken aş erdiği şey şaşkına çevirecek! Kibritleri yakıp yakıp...

Hepimiz hamileyken dondurma ve turşu isteyen kadınlarla ilgili hikayeler duyduk, ancak aşermenin bundan çok daha tuhaf olabileceği ortaya çıktı. İşte bazı kadınların Reddit'te bebeklerini bekledikleri sırada itiraf ettikleri en çılgın arzulardan bazıları...

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

25 yaşındaki Rhiannon Cole, tebeşir veya toprak gibi gıda dışı maddeleri yeme arzusunu içeren Pica bozukluğundan muzdaripti. Oğluna hamileyken de ekstra olarak sünger çiğnemeyi tercih ediyordu.

GÖZ FARI

Bir kullanıcı itiraf etti: 'Göz farı arzuladım. Çok tuhaftı. Doktoruma söyledim ve kan tahlili yaptırdım. Anemiydim. Hormonlar garip şeyler istemenize neden olabilir.'

YANMIŞ KİBRİT

Emmaloux adındaki kadın, kibritleri yakıp yakıp yanmış kibritleri koklamayı ve yemeyi seviyordu. Ancak doktorunun buna bir son vermesi gerektiğini söyleyerek bu isteğinden vazgeçti.

KARIŞTIRILMIŞ YEMEKLER

Bir anne ise hamileliğinde yemekleri karıştırarak yediğini söyledi. Turşunun üzerine dut reçeli döken kadın dondurmayı bala batırarak yediğini söyledi.

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