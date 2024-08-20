Hande Ataizi gitti yerine o geldi! Ozan Güven'e bomba partner

MYNET-Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen “Taş Kağıt Makas” dizisinin yeni sezon hazırlıkları başladı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Burak Yörük’ün rol aldığı diziye yeni dönemde bomba isimler dahil olacak.

Sezon sonunda diziden Hande Ataizi ayrılmıştı. Ataizi'nin ayrılışının ardından kadroya Hande Doğandemir dahil oldu.

OZEN GÜVEN İLE...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu diziye avukat Güneş rolüyle katıldı ve Ozan Güven'in hayat verdiği Harun karakteri ile arasında bir ilişki olacak.

4 İSİM BİRDEN GELİYOR

Hande Doğandemir’in film çekimlerinin bitmesinin ardından ünlü oyuncu İstanbul’a dönüp dizi için hazırlık yapacak. “Taş Kağıt Makas”a 4 yeni oyuncu daha katılacak.