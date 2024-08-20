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  4. Hande Ataizi gitti yerine o geldi! Ozan Güven'e bomba partner

Hande Ataizi gitti yerine o geldi! Ozan Güven'e bomba partner

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.08.2024 13:02
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Kanal D’nin MF Yapım imzalı sevilen dizisi “Taş Kağıt Makas”ın ikinci sezon hazırlıkları sürüyor. Yeni sezon çekimleri başlamadan diziye yeni isimler dahil oluyor. Sezon sonunda Hande Ataizi'nin veda ettiği projeye bakım kim getirildi.

MYNET-Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen “Taş Kağıt Makas” dizisinin yeni sezon hazırlıkları başladı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Burak Yörük’ün rol aldığı diziye yeni dönemde bomba isimler dahil olacak.

Sezon sonunda diziden Hande Ataizi ayrılmıştı. Ataizi'nin ayrılışının ardından kadroya Hande Doğandemir dahil oldu.

HANDE ATAİZİ

OZEN GÜVEN İLE...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu diziye avukat Güneş rolüyle katıldı ve Ozan Güven'in hayat verdiği Harun karakteri ile arasında bir ilişki olacak.

ozan güven

4 İSİM BİRDEN GELİYOR

Hande Doğandemir’in film çekimlerinin bitmesinin ardından ünlü oyuncu İstanbul’a dönüp dizi için hazırlık yapacak. “Taş Kağıt Makas”a 4 yeni oyuncu daha katılacak.

HANDE DOĞAN DEMİR

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Anahtar Kelimeler:
Hande Ataizi Ozan Güven Hande Doğandemir taş kağıt makas
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