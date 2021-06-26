MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçe 'Kansersiz Yaşam Derneği'nin İyi Niyet Elçisi oldu

Hande Erçe 'Kansersiz Yaşam Derneği'nin İyi Niyet Elçisi oldu

26.06.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel, Kansersiz Yaşam Derneği'nin İyi Niyet Elçisi oldu. Oyuncu, Kansersiz Yaşam Derneği'nin sosyal sorumluluk reklam filminde kanser hastalarına ve ailelerine destek için çağrıda bulundu.

Hande Erçe 'Kansersiz Yaşam Derneği'nin İyi Niyet Elçisi oldu

Hande Erçel, Kansersiz Yaşam Derneği'nin sosyal sorumluluk reklam filminde kanser hastalarına ve ailelerine destek için çağrıda bulundu. Yayınlanan filmde; rol aldığı projelerde farklı rollere bürünerek izleyiciyle buluştuğunu bu kez Hande olarak kanser hastalarına destek olmak istediğini belirten Erçel, herkesi "başrol sizsiniz" diyerek yardıma davet etti. Kampanyaya destek olmak isteyenler sms yoluyla 4381'e KAHRAMAN yazarak destek olabilecekler.

handeercel.sozcu__16_9_1623160262

"KANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİ'NİN BİR KAHRAMANI OLARAK KARŞINIZDAYIM"

Hande Erçel, yayınlanan reklam filminin ardından duygularını yaptığı şu anlamlı konuşmayla dile getirdi; "Bu filmde çok uzun süredir, çok istediğim, dünyayı değiştiren, umut veren, fark yaratan Kansersiz Yaşam Derneği'nin bir kahramanı olarak karşınızda olacağım. Her günün yeni bir başlangıç olabileceğini, yaşamın her ne olursa olsun devam ettiğini bilmeye ihtiyaç duyduğum zamanlarda, Kansersiz Yaşam Derneği'nin binlerce çocuğun tedavi olması için hastanelere bölümler açtıklarını, çocuklara ve ailelerine psikolojik destek sağladıklarını öğrendim. Yüzlerce insanın kan ve kök hücre bağışçısı olmalarını sağladıklarını, sağlığın önemini anlatmak için proje üstüne proje ürettiklerini gördüm."

170352

"Tüm bunlar; bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul ederek, değiştirebileceklerim için gücümü kullanmam gerektiğini hatırlattı" diyen oyuncu, "Hepimiz başkalarının hayatına kattığımız değer kadar kahraman olabiliriz. Ben 4381'e KAHRAMAN yazan ilk mesajı atarak, Kansersiz Yaşam Derneği'nin maddi manevi destek olduğu ailelerin hepimizin ailesi olduğunu hatırlatmak bu hikayeyi başlatıyorum..Yalnız değilim biliyorum..Sizleri de benimle birlikte gerçek bir kahraman olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

60d454fe17aca91f086198f0

Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz, yaptığı konuşmayla Hande Erçel'e teşekkür etti;" 11 yıldır yaptığımız projeler sayesinde, yüzlerce kanser hastasının ve ailesinin süreçlerini birlikte yaşadık. Onlarla güldük, onlarla ağladık. Bu yolculuk zorlu olduğu kadar, maalesef süreklilik gerektiren yol arkadaşları da istiyor.Hande ile omuz omuza var ettiğimiz, birçok kurum ve dostlarımızın desteklediği kampanyamızın ilk adımında hedefimiz binlerce aileye bire bir dokunmak, madden ve manen onların yanında olabilmek. Yönetim Kurulumuz ve yaşamına dokunduğumuz tüm kanser hastaları ve aileleri adına İyi Niyet Elçimiz olmayı kabul eden, kampanyaya kalbini, ruhunu ve tüm emeğini katan Sevgili Hande'ye çok teşekkür ediyorum."
0x0-oyuncu-hande-ercel-ile-ablasi-gamze-ercel-trafikte-karsilasti-hande-ercel-artik-bu-sekilde-gorusebiliyoruz-1611990543419

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Salma Hayek'ten menopoz itirafları! "Göğüslerim büyüdü ve..."Salma Hayek'ten menopoz itirafları! "Göğüslerim büyüdü ve..."
PARTNER"İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!""İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!"
Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttıEce Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
kanser Hande Erçel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Ronaldo sadece bunları yiyor! Şaşıracaksınız...

Ronaldo sadece bunları yiyor! Şaşıracaksınız...

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Babası sansürlemişti! Yasmin Erbil minik bikinisiyle şov yaptı

Babası sansürlemişti! Yasmin Erbil minik bikinisiyle şov yaptı

Servet değerinde miras kalmıştı! İlk işi bakın ne oldu?

Servet değerinde miras kalmıştı! İlk işi bakın ne oldu?

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.