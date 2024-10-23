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Hande Erçel banyoda ayna karşısına geçip süper minisiyle peş peşe poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.10.2024 12:50
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Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde. Her adımı olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Erçel, süper mini elbisesiyle ayna karşısına geçip poz verdi. Ünlü ismin karelerine beğeni yağdı.

Hande Erçel banyoda ayna karşısına geçip süper minisiyle peş peşe poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Hande Erçel bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Erçel, süper mini beyaz elbisesiyle banyo aynasının karşısına geçip peş peşe poz verdi. Ünlü ismin beyaz kalp emojisi ile paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

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YORUM YAĞDI

Hande Erçel'in karelerine sosyal medyada; 'dünyanın en güzeli', 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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Son olarak Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşan Erçel geçtiğimiz günlerde yeni proje müjdesi de vermişti.

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Ünlü oyuncu; "Çok yakın zamanda güzel bir haber vereceğim. Netleşsin konuşuruz." demişti.

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Hande Erçel
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