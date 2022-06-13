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Hande Erçel'i unutan Kaan Yıldırım Bodrum'da başka bir güzelle yakalandı

13.06.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel ile ayrıldığı iddia edilen Kaan Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde "Aile dostum" dediği oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerde fotoğraf paylaştı. İlişkisi ihanet yüzünden bittiği söylenen Yıldırım, bu sefer de Bodrum'da bir güzelle baş başa eğlenirken görüntülendi.

Hande Erçel'i unutan Kaan Yıldırım Bodrum'da başka bir güzelle yakalandı

Kerem Bürsin ayrılığının ardından Halka dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, yurt dışında sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenmiş ve aşk resmen belgelenmişti.

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Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te aşk tatili yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın mutluluğunun kısa sürdüğü ve ikilinin ayrıldığı iddia edildi.

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BAŞKA BİR GÜZELLE EĞLENDİ

Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için "Hande Erçel'den ayrıldı" iddiası ortaya atıldı. Kaan Yıldırım, bu sefer de Bodrum'daki bir mekanda başka bir güzelle görüntülendi. Meraklı vatandaşlar tarafından görüntülenen ikilinin gece boyunca samimi halleri dikkat çekti. Aynı mekanda Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz'ın da eğlendiği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kaan Yıldırım
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