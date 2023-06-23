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  4. Hande Erçel iddialı düğün tarzıyla verdiği pozları paylaştı! Hakan Sabancı detayı sosyal medyayı salladı

Hande Erçel iddialı düğün tarzıyla verdiği pozları paylaştı! Hakan Sabancı detayı sosyal medyayı salladı

23.06.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eda Ece'nin düğününe birlikte katılan Hande Erçel ile Hakan Sabancı sosyal medyanın gündeminde! Düğünde sarmaş dolaş görüntülenen çiftten Hande Erçel'in iddialı kıyafetiyle verdiği pozlarda Hakan Sabancı'yı kadraj dışı bırakarak paylaşım yapması sosyal medyayı salladı.

Artık aşklarını gizlemeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe katılanlar arasındaydı. Hatta düğünde gelinle damadın sahnedeki romantik anları sırasında kameralara yakalanmış ve sarmaş dolaş dakikalar yaşamışlardı.

Hande Erçel düğünde bacak ve göğüs dekoltesi olan iddialı bir kıyafet seçti. Geceden bol bol fotoğrafını da paylaşan oyuncu bazı kareleriyle gündem oldu.

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HAKAN SABANCI FOTOĞRAFLARDA KESİLDİ

Hakan Sabancı'yı kadraj dışı bırakarak düğünden paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturan Hande Erçel neden böyle bir harekette bulundu kimse anlamadı.

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Hakan Sabancı'nın elinin, vücudunun bir kısmının gözüktüğü fakat yüzünün asla gözükmediği fotoğraflar akılları karıştırdı.

Hande Erçel'in pozlarını görenler "Hakan'ın her ayrıntıda oluşu", "Ayrılık olursa fotoğrafları silmeye gerek kalmasın önlemi" yorumlarıyla oyuncuyu ti'ye aldı.

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