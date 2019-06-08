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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın aşk tatili bitti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.06.2019 11:59 | Son Güncelleme

Bir süre önce yeniden barışan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç çiftinin tatili bitti. İkili gözlerden uzakta yapmaya çalıştığı tatilin ardından İstanbul'a döndü.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın aşk tatili bitti!

Yaklaşık bir hafta Çeşme’de tatil yapan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, kaldıkları otelden ayrılırken görüntülendi.

Görüntülendiğini fark eden ikili kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Valizlerini ve köpeklerini araçlarına koyan ikili, daha fazla görüntü vermemek adına ayrıldıkları otele geri girmek zorunda kaldı. (2. Sayfa)

Hande Erçel annesinin hastalığı sürecinde tüm dikkatini annesine vermek istediği için sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrılmıştı. Dalkılıç ayrıldıktan sonra da Erçel'i hiçbir zaman yalnız bırakmamıştı. Erçel'in annesinin ölümünün ardından Erçel'i bir an olsun bırakmayan ünlü şarkıcı ile Erçel daha sonra tekrar barışmıştı.

Erçel ve Dalkılıç ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya dikkat ediyor.

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