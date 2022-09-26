Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel derin göğüs dekolteli paylaşımıyla büyüledi! Beyazlar içinde paylaştı

Daha önce Sen Çal Kapımı, Aşk Laftan Anlamaz ve Güneşin Kızları gibi birçok dizide rol alan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Erçel, kızı Mavi'nin kanser hastalığına yakalandığını açıklayarak sevenlerini üzmüştü. Erçel, kızının sağlık durumuyla ilgili açıklama da yapmıştı.

HANDE ERÇEL'İN ABLASI GAMZE ERÇEL DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA BÜYÜLEDİ!

Geçtiğimiz haftalarda Kleopatra Adası'nda çekildiği fotoğrafıyla sosyal medyayı sallayan Gamze Erçel, sosyal medyada aktif şekilde paylaşım yapmayı sürdürüyor.

Yaz ayında Alaçatı'da ailesi ve kardeşi Hande Erçel ile tatile çıkan fenomen isim, beraber çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Erçel, bu kez derin göğüs dekolteli pozuyla büyüledi.

Beyaz takımıyla poz veren ünlü isim, fitliğiyle de dikkat çekti.

İşte Gamze Erçel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



