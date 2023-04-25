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Hande Erçel'in acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

25.04.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hande Erçel dedesinin ölümüyle yıkıldı. Dedesi Metin Erçel kanser nedeniyle tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata gözlerini kapadı.

Hande Erçel'in acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni Gamze Erçel’in dedesi Metin Erçel kanser nedeniyle tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Erçel'in dedesi için Bandırma'ya gittiği öğrenildi.

SnobMagazin'de yer alan habere göre; Metin Erçel'in cenazesi ikindi namazına müteakiben Haydar Cavuş Camii'nde cenaze namazı ardından askeri törenle Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

Hande Erçel sosyal medya hesabından ise duygusal bir paylaşım yaparak acı haberi duyurdu. Dedesinin olduğu fotoğrafı paylaşan Erçel beyaz güvercin koyarak üzüntüsünü takipçileri paylaştı.

Hande Erçel

Hande Erçel ile Gamze Erçel’in annesi Aylin Erçel, mücadele ettiği kansere yenilerek 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

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