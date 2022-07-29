Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in sırt dekolteli paylaşımı olay oldu! Siyahlar içinde paylaştı

Sen Çal Kapımı, Aşk Laftan Anlamaz ve Güneşin Kızları gibi pek çok dizide rol alan Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada dijital içerik üreticiliği yapan Erçel, geçtiğimiz günlerde tatilden paylaştığı bikinili pozlarıyla çokça konuşulmuştu. Erçel şimdi de yeni pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

HANDE ERÇEL'İN KARDEŞİ GAMZE ERÇEL'DEN ÇOK KONUŞULACAK SIRT DEKOLTELİ PAYLAŞIM!

Geçtiğimiz haftalarda Disney Plus lansmanında çekildiği fotoğrafları ve siyah uzun elbisesiyle olay olan Gamze Erçel, sosyal medyada aktif şekilde paylaşım yapmaya devam ediyor.

Alaçatı'da ailesi ve ablası Hande Erçel ile tatile çıkan fenomen isim, birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

Erçel'den yeni paylaşımlar geldi. Çekildiği fotoğrafları arka arkaya sosyal medya hesabında yayınlayan isim, sırt dekolteli ve siyah elbiseli paylaşımıyla nefes kesti.

İşte Gamze Erçel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



