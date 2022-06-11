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Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel transparanlı mini elbisesiyle olay yarattı!

11.06.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adeta fenomen haline gelen güzel isim, son pozuyla olay yarattı. Transparanlı mini elbisesiyle pozunu paylaşan Gamze Erçel'e beğeni yağdı.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel transparanlı mini elbisesiyle olay yarattı!

Güzel oyuncu Hande Erçel'le oldukça yakın bir ilişkisi olan kardeşi Gamze Erçel, paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Düzenli olarak özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel fenomen, son olarak mini elbiseli pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çekti. Gamze Erçel güzelliğiyle herkesi büyüledi.

MİNİ ELBİSESİYLE OLAY YARATTI

Instagram hesabından transparan mini elbisesiyle yeni pozlarını paylaşan güzel fenomen Gamze Erçel, takipçilerinin adeta yüreğini hoplattı.

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Bodrum'da tatil yapan güzel fenomen, güzelliği ve fit görüntüsüyle takipçilerinin dikkatini çekti.

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Erçel'in takipçilerinden bazıları yorum yapmaktan kendini alı koyamadı. Takipçileri, "Ne güzelsin öyle" ve "Kardeşin kadar güzelsin" yorumlarıyla Gamze Erçel'e övgü yağdırdı.

İşte Gamze Erçel'in dikkat çeken paylaşımları;

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Gamze Erçel Hande Erçel
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