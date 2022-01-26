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Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı iddiası!

26.01.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sen Çal Kapımı" isimli dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel yollarını ayırdı. Hande Erçel, geçtiğimiz hafta ablası Gamze Erçel'in doğum gününü kutlamak için Sapanca'ya gitmişti. Kerem Bürsin'in kutlamaya katılmaması dikkat çekmişti.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı iddiası!

Uzun süredir birliktelikleri ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftin, bir hafta önce yollarını ayırdığı öğrenildi. Bu kararı güzel oyuncunun aldığı iddia edildi.

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Posta gazetesinin haberine göre; Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Erçel'in, arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği söyleniyor.
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"BAYILIYORUM SİZE VE BENİ HEP DIŞLAMANIZA"

Gamze Erçel, yeni yaşını eşi Caner Yıldırım, kızı Mavi ve kardeşi ile birlikte kutlamıştı. Sapanca'ya giden ekipten Yıldırım, kutlama fotoğraflarını bir milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Caner Yıldırım'ın, fotoğraflarda Hande Erçel'in kalbine sevgilisi Kerem Bürsin'i etiketlemesi dikkatlerden kaçmamıştı. Yakışıklı oyuncudan paylaşıma yorum gecikmemişti.

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Ünlü oyuncu, 260 binden fazla beğeni alan kutlama fotoğrafının altına, kalp emojisiyle birlikte "Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlamanıza" notunu düşmüştü.

Öte yandan ikili Instagram'da birbirini takip etmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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