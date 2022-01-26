Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı iddiası!

Uzun süredir birliktelikleri ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftin, bir hafta önce yollarını ayırdığı öğrenildi. Bu kararı güzel oyuncunun aldığı iddia edildi.

Posta gazetesinin haberine göre; Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Erçel'in, arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği söyleniyor.



"BAYILIYORUM SİZE VE BENİ HEP DIŞLAMANIZA"

Gamze Erçel, yeni yaşını eşi Caner Yıldırım, kızı Mavi ve kardeşi ile birlikte kutlamıştı. Sapanca'ya giden ekipten Yıldırım, kutlama fotoğraflarını bir milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Caner Yıldırım'ın, fotoğraflarda Hande Erçel'in kalbine sevgilisi Kerem Bürsin'i etiketlemesi dikkatlerden kaçmamıştı. Yakışıklı oyuncudan paylaşıma yorum gecikmemişti.

Ünlü oyuncu, 260 binden fazla beğeni alan kutlama fotoğrafının altına, kalp emojisiyle birlikte "Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlamanıza" notunu düşmüştü.

Öte yandan ikili Instagram'da birbirini takip etmeye devam ediyor.



