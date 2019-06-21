Hande Kazanova, Her Yerde Sen dizisinde hangi rolde oynuyor? Her Yerde Sen 2. bölüm fragmanı izle

Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle büyük beğeni toplayan "Her Yerde Sen”in 2. bölümünde ünlü astrolog Hande Kazanova, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kazanova dizide, 40’lı yaşlarda parayı sonradan bulmuş bir adamın eşi olan Dirim Mercan olarak izleyici karşısına çıkacak.

Hayatı boyunca kocalarını finansörü olarak kullanmış ve 4 evlilik yapmış olan Dirim Mercan’ın en büyük meşgalesi, her yıl evini yeniden dekore ettirmek.

“Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor. Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer’in kaleme aldığı “Her Yerde Sen”, 2. bölümüyle 21 Haziran Cuma saat 20.00’de FOX’ta.

