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Hande Kazanova, Her Yerde Sen dizisinde hangi rolde oynuyor? Her Yerde Sen 2. bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 21.06.2019 00:29 | Son Güncelleme

Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı Karga7 Pictures yapımı Her Yerde Sen'e sürpriz bir isim konuk oluyor. Ünlü astrolog Hande Kazanova, Her Yerde Sen dizisinde sürpriz bir rolde oynayacak.

Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle büyük beğeni toplayan "Her Yerde Sen”in 2. bölümünde ünlü astrolog Hande Kazanova, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kazanova dizide, 40’lı yaşlarda parayı sonradan bulmuş bir adamın eşi olan Dirim Mercan olarak izleyici karşısına çıkacak.

Hayatı boyunca kocalarını finansörü olarak kullanmış ve 4 evlilik yapmış olan Dirim Mercan’ın en büyük meşgalesi, her yıl evini yeniden dekore ettirmek.

Hande Kazanova (2)

“Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor. Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer’in kaleme aldığı “Her Yerde Sen”, 2. bölümüyle 21 Haziran Cuma saat 20.00’de FOX’ta.

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