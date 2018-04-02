Hande Yener Afrin'de Mehmetçik'ten yoğun ilgi gördü

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı harekâtına destek veren ünlü isimler sınır hattına gitti.
Afrin'deki Mehmetçik'ten Hande Yener'e yoğun ilgi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki ünlüler, askerlere moral vermek için Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyarette bulundu.
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HANDE YENER VE ASKERLER ARASINDAKİ SICAK DİYALOG DİKKAT ÇEKTİ
Ziyaret sırasında karakoldaki askerlerle Hande Yener arasındaki sıcak diyalog dikkatlerden kaçmadı.
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BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Fotoğraf çekme isteklerini geri çevirmeyen Hande Yener, vatan nöbeti tutan kahraman askerlerimizle birlikte bol bol poz verdi.
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ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLARI INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Ünlü popçu Mehmetçik'le çektirdiği fotoğrafları zaman kaybetmeden Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Hande Yener'in paylaşımları birkaç saat içerisinde binlerce beğeni aldı.
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