MAGAZİN

Hande Yener Afrin'de Mehmetçik'ten yoğun ilgi gördü

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2018 10:53 | Son Güncelleme

Ünlü popçu Hande Yener, moral ziyareti için gittiği Hatay'daki sınır karakolunda kendisine yoğun ilgi gösteren Mehmetçik'lerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı harekâtına destek veren ünlü isimler sınır hattına gitti.

Afrin'deki Mehmetçik'ten Hande Yener'e yoğun ilgi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki ünlüler, askerlere moral vermek için Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki ünlüler, askerlere moral vermek için Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyarette bulundu.
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HANDE YENER VE ASKERLER ARASINDAKİ SICAK DİYALOG DİKKAT ÇEKTİ

HANDE YENER VE ASKERLER ARASINDAKİ SICAK DİYALOG DİKKAT ÇEKTİ
Ziyaret sırasında karakoldaki askerlerle Hande Yener arasındaki sıcak diyalog dikkatlerden kaçmadı.
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BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Fotoğraf çekme isteklerini geri çevirmeyen Hande Yener, vatan nöbeti tutan kahraman askerlerimizle birlikte bol bol poz verdi.
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ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLARI INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLARI INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Ünlü popçu Mehmetçik'le çektirdiği fotoğrafları zaman kaybetmeden Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Hande Yener'in paylaşımları birkaç saat içerisinde binlerce beğeni aldı.

Hande Yener'in paylaşımları birkaç saat içerisinde binlerce beğeni aldı.
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Hande Yener Afrin

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