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Hande Yener transparan sahne kıyafetiyle dikkat çekti! Demet Akalın'dan yorum geldi

31.10.2021 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hande Yener, iddialı sahne kıyafetiyle yine çok konuşuldu. Önceki gün Bursa'da bir mekanda sahne alan Yener, transparan kıyafetiyle dikkat çekti. O kareleri Instagram'dan paylaşan Hande Yener'e, Demet Akalın "Biri tarz mı dedi?" yorumunu yaptı.

Hande Yener transparan sahne kıyafetiyle dikkat çekti! Demet Akalın'dan yorum geldi

Ünlü şarkıcı Hande Yener, son dönemlerde konser ve etkinliklerde giydiği cesur kıyafetlerle dikkat çekiyor.
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Yaz aylarında mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkan Hande Yener gelen tepkilerin ardından, "Daha açık ve cesurunu giyeceğim. O kadar spor yaptık, tabi ki böyle giyineceğiz. Sahnede kumaş kıyafet bizi boğuyor" şeklinde konuşmuştu.

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Hande Yener tangayı andıran kırmızı sahne kıyafetiyle olay yarattıHande Yener tangayı andıran kırmızı sahne kıyafetiyle olay yarattı

İKİ AYRI KOSTÜMLE SAHNEYE ÇIKTI

48 yaşında olmasına rağmen formda vücuduyla adeta genç kızlara taş çıkaran Hande Yener, önceki akşam Bursa'da bir eğlence merkezinde hayranlarının karşısına çıktı.

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Yener konserde giydiği transparan ve mayoyu andıran kıyafetleriyle yine olay oldu.

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Ünlü şarkıcı konserinden kareleri Instagram hesabından paylaştı.

"BİRİ TARZ MI DEDİ?"

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Paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Hande Yener'in sahne tarzını beğenen Demet Akalın da "Biri tarz mı dedi?" yorumunu yaptı.

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Hande Yener Instagram
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