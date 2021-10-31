Hande Yener transparan sahne kıyafetiyle dikkat çekti! Demet Akalın'dan yorum geldi

Ünlü şarkıcı Hande Yener, son dönemlerde konser ve etkinliklerde giydiği cesur kıyafetlerle dikkat çekiyor.



Yaz aylarında mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkan Hande Yener gelen tepkilerin ardından, "Daha açık ve cesurunu giyeceğim. O kadar spor yaptık, tabi ki böyle giyineceğiz. Sahnede kumaş kıyafet bizi boğuyor" şeklinde konuşmuştu.

İKİ AYRI KOSTÜMLE SAHNEYE ÇIKTI

48 yaşında olmasına rağmen formda vücuduyla adeta genç kızlara taş çıkaran Hande Yener, önceki akşam Bursa'da bir eğlence merkezinde hayranlarının karşısına çıktı.

Yener konserde giydiği transparan ve mayoyu andıran kıyafetleriyle yine olay oldu.



Ünlü şarkıcı konserinden kareleri Instagram hesabından paylaştı.

"BİRİ TARZ MI DEDİ?"



Paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Hande Yener'in sahne tarzını beğenen Demet Akalın da "Biri tarz mı dedi?" yorumunu yaptı.



