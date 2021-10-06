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Kafa karışıklığına son! İşte sebze ve meyvelere özel buzlukta saklama yöntemleri

05.10.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyve ve sebzeleriyle sofraları dolduran yaz bitti. Soğuk kış ayları kapıları çalmak üzere. Toplanan meyve ve sebzeleri en taze şekilde uzun süre nasıl saklarsınız? Şimdi pratik ve etkili saklama yöntemlerini inceleme ve uygulamaya koyulma zamanı. Siz de hangi sebze ve meyveleri bozulmadan saklayabileceğinizi öğrenin.

Kafa karışıklığına son! İşte sebze ve meyvelere özel buzlukta saklama yöntemleri

Clarance Birdseye, 1920'li yıllarda besinleri dondurarak saklamayı bulan ilk kişi olarak karşımıza çıkar. Bu buluş çok ses getirir ve özellikle sanayide yaygınlaşır. Peki bu buluşu bu kadar özel yapan ne? Bu işlem neden günümüze kadar geldi? Kısacası meyve ve sebzeleri neden donduralım? Dondurarak saklamanın en önemli özelliği gıda zehirlenmesinin önüne geçmeyi sağlaması, hem de oldukça kolay bir şekilde! Tabii ki, sebze ve meyveleri zamanında taze taze tüketmek her zaman ilk tercih fakat gelişen teknolojiyle birlikte bu tazeliği ileriki zamanlara taşımak da artık çok kolay. İşte en etkili saklama yöntemlerinden olan buzlukta saklama için ipuçları...

EN UYGUN SICAKLIĞI BELİRLEYİN

  • Besinler uzun dönemde koku, tat ve doku özelliklerini kaybetmemeleri adına en uygun şekilde 18°C’de saklanır. Bu derecenin üzerinde bir sıcaklıkta mikrobiyal aktivite nedeniyle besinler özelliklerini kaybedebilir.

BUNLARI YAPMAYI UNUTMAYIN

  • Öncelikle buzlukta saklayacağınız sebze ve meyveleri seçerken en tazelerini seçmeye özen gösterin. Sebze ve meyvelerinizi yıkayın, kabuklarını soyun ve gerekli durumlarda ayıklayın (bezelye, barbunya, taze fasulye vb. sebzeler). Bu işlemleri uygulamak saklayacağınız besinlerin daha kolay donmasını sağlar ve depolama ömrünü uzatır.

  • Sebzeleri dondurmadan önce ön haşlama yapmanız sebzelerin renginde ve tadındaki değişimi engeller. Biber, soğan, sarımsak ve pırasa gibi sebzeler için ön haşlama işlemi hassas dokuları ve aromalarında kayıp istenmediği için uygulanmaz.

  • Meyvelerden elma ve armut gibi rengi çabuk kararanları dondurmadan önce haşlayabilirsiniz veya şekerli şuruplar içinde saklayabilirsiniz. Şurupları 1 litre suyun içine isteğinize göre 400 g veya 600 g şeker ekleyerek hazırlayabilirsiniz.

SAKLAMA SÜRELERİNE DİKKAT EDİN

  • Dondurma öncesi işlemleri uyguladıktan sonra sebzelerden taze fasulyeyi, bezelyeyi, bamyayı, lahanayı, karnabaharı, dolmalık biberi, havucu, salatalığı, pancarı ve kabağı 12 ay; mantarı 10 ay; enginarı ve pırasayı 8 ay; domatesi 6 ay süreyle buzlukta saklayabilirsiniz.

  • Meyvelerden şeftaliyi 11 ay; erik, çilek, ahududu, üzüm ve böğürtleni 10 ay; kiraz ve inciri 8 ay; kayısıyı ise 7 ay boyunca saklayabilirsiniz.

  • Meyve suyu konsantrelerini de -18 °C’de 24 ay; -25 ve 30 °C’de 24 aydan fazla sürede muhafaza edebilirsiniz.
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