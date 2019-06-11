Hangi sıklıkta yapıldığı bilinmiyor! Bakın sütyen değişimi ne zaman olmalı?

Özellikle büyük göğüsleri olan kadınlar, uygun ve gerçekten rahat olan bir sütyen bulmakta oldukça zorlanır. Askıları eskise, gevşese bile sütyenlerinden vazgeçmeyebilirler.

Ancak sütyeninizi 6 ila 8 ay ayda bir değiştirmeniz gereken bir gerçeği bilmelisiniz. Uzmanlar şöyle diyor: “Çamaşır makineleri sütyen içindeki dolgunun şeklini kaybetmesine neden oluyor ve aynı sütyeni sık sık giyenler için bu sütyenler bir yıldan uzun bir süre dayanılmaz hale geliyor.

Sütyeninizi soğuk suda yıkayarak daha uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz. Ancak ilk aldığınız gibi olmayacağını bilmelisiniz. Aynı sütyeni uzun süre giymek elastikliğin kaybedilmesine neden olduğundan göğüslerin düzgün durmamasına, şekilsiz olmasına neden oluyor.''

Bununla birlikte, kadınların meme ölçüleri yıl içinde hormonal değişimlerden ötürü değişkenlik gösterebilir. Hatta bu tip ölçü değişimleri sadece hormonlardan değil, kilo alıp vermekten, spor yapmaktan ya da beslenme düzeninden bile kaynaklanabilir.

SON KULLANMA TARİHİ

Sütyen, “son kullanma tarihi” olan tek giyim ürünü değildir. Her altı ayda bir iç çamaşırınızı değiştirmelisiniz ve bir yıl sonra da çoraplarınızı değiştirmelisiniz.



