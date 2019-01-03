Hangi teknikte burun ameliyatı için ideal kişisiniz?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, burun ameliyatı teknikleri hakkında oldukça aydınlatıcı açıklamalarda bulundu.

Burun estetiği operasyonları ile hem nefes alma standartlarını yükselten hem de kişinin yüz hatlarına başarılı bir şekilde uyum sağlayan bir görünüm elde edilmesi hedeflenir.

ESTETİK BURUN AMELİYATI İLE NELER YAPILABİLİR?

Burun ameliyatları çok sayıda farklı teknikle yapılabilen hem burun yapısına hem de ihtiyaçlara bağlı olarak değişkenlik gösteren operasyonlardır.

Kişinin yüz hatlarına uygun, fonksiyonlarını olması gerektiği gibi yerine getiren bir burun için burun estetiği operasyonları yapılabilir. Burun ameliyatları ile burun kemerinde, burun ucunda, burun deliklerinde ya da burun tabanındaki şekil bozukluklarının düzeltilmesi mümkündür.

Burunda travmaya bağlı ya da doğuştan olan şekil bozuklukları ile nefes alma sorunları da burun ameliyatları ile çözüme kavuşturulur.

ESTETİK BURUN AMELİYATI TEKNİKLERİ

Burun ameliyatında hangi tekniğin kullanılacağı burun yapısına, sorunun boyutlarına ve burun bölgesinde bulunan derinin kalınlığına göre değişiklik gösterir.