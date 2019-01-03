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Hangi teknikte burun ameliyatı için ideal kişisiniz?

Prof. Dr. Şükrü Yazar Prof. Dr. Şükrü Yazar
ESTETİK HABERLERİ  | 02.01.2019 14:57 | Son Güncelleme

Burun hem fonksiyonları hem de yüzdeki konumu itibariyle oldukça önemli bir organdır. Burunda var olan ya da sonradan oluşan yapısal bir bozukluk kişinin yaşam kalitesine olumsuz yönde etki eder. Burundaki şekil bozuklukları da kişilerin görünümlerinden memnun kalmamalarına ve bu duruma bağlı olarak da özgüven kaybı yaşamalarına neden olabilir.

Hangi teknikte burun ameliyatı için ideal kişisiniz?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, burun ameliyatı teknikleri hakkında oldukça aydınlatıcı açıklamalarda bulundu.

Burun estetiği operasyonları ile hem nefes alma standartlarını yükselten hem de kişinin yüz hatlarına başarılı bir şekilde uyum sağlayan bir görünüm elde edilmesi hedeflenir.

ESTETİK BURUN AMELİYATI İLE NELER YAPILABİLİR?

Burun ameliyatları çok sayıda farklı teknikle yapılabilen hem burun yapısına hem de ihtiyaçlara bağlı olarak değişkenlik gösteren operasyonlardır.

Kişinin yüz hatlarına uygun, fonksiyonlarını olması gerektiği gibi yerine getiren bir burun için burun estetiği operasyonları yapılabilir. Burun ameliyatları ile burun kemerinde, burun ucunda, burun deliklerinde ya da burun tabanındaki şekil bozukluklarının düzeltilmesi mümkündür.

Burunda travmaya bağlı ya da doğuştan olan şekil bozuklukları ile nefes alma sorunları da burun ameliyatları ile çözüme kavuşturulur.

ESTETİK BURUN AMELİYATI TEKNİKLERİ

Burun ameliyatında hangi tekniğin kullanılacağı burun yapısına, sorunun boyutlarına ve burun bölgesinde bulunan derinin kalınlığına göre değişiklik gösterir.

Dolgu: Bir önceki burun ameliyatından sonra meydana gelen ufak boyutlu çökmelerde, yaralanmaya ya da travmaya bağlı ufak çökmelerde dolgu uygulaması ile şekillendirme yapılır.

Törpüleme: Bu teknik ufak boyutlarda kemer sorunu olan kişiler için tercih edilebilir.

Burun ucu (Tip rinoplasti): Burun yan kemiklerinde ve burun sırtında herhangi bir sorun yoksa, burundaki sorunlu bölge sadece burun ucu ise uygulanan bir tekniktir. Bu teknikte burun ucu inceltilebilir, kaldırılabilir, duruş açısı değiştirilebilir, kanatlarda bulunan fazlalıklar alınabilir ya da burun delikleri arasında simetri sağlanabilir.

Açık Teknik: Açık teknik en çok kullanılan burun estetiği tekniğidir. Özellikle Türk insanının burun yapısında açık teknik uygulamaları daha başarılı sonuçlar verir. Burun eğriliği, büyük kemerli burunlar, sarkık burunlar için açık teknik uygun bir seçimdir.

Kapalı Teknik: Burun hatlarının genelinde büyük sorunlar olmayan durumlarda kapalı teknik tercih edilebilir. Burun sırtında kemer olan ama burun yan kanatları ile burun ucunda daha az sorun olan kişiler kapalı teknik için uygundur.

Sekonder Rinoplasti: Bu operasyon ilk burun estetiğinde istenilen sonucun elde edilmediği ya da burun dokusu nedeniyle beklenen sonuçların alınmadığı operasyonların üzerinden en az bir yıl geçtikten sonra uygulanabilir.

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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Burun Ameliyatı Burun estetiği operasyonları

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