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Hareketlerine kimse anlam veremedi! Uçakta bir anda ayağa kalkıp yoga yapmaya başladı... "Kendini beğenmiş insanlarla dalga geçtim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.10.2024 11:44
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Daisy Doris May isimli genç bir kadın İbiza'dan dönüşü sırasında uçakta gerçekleşen ilginç bir yoga rutiniyle herkesi şaşkına çevirdi. Yerinden kalkarak uçağın ortasına gelen May, 5 dakikalık bir yoga egzersizi gerçekleştirdi. O anlar uçaktakiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Hareketlerine kimse anlam veremedi! Uçakta bir anda ayağa kalkıp yoga yapmaya başladı... "Kendini beğenmiş insanlarla dalga geçtim"

MYNET|DIŞ HABERLER İbiza'dan Manchester'a hareket eden bri uçak seferi sırasında Daisy Doris May isimli genç bir kadın koltuğundan kalkarak uçağın koridoruna geldi. Uçak koridorunda 35 bin fit yükseklikte baş üstü durarak yoga yapan May'in hareketleri görüntüleri şaşkına çevirdi. May uçakta gerçekleştirdiği yoga rutininin kendini beğenmiş insanlara yönelik mizah amaçlı yapıldığını söyledi.

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YOLCULAR VE PERSONEL ŞAŞKINA DÖNDÜ

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Yolcular ve uçuş personeli May'in bacağını yukarı doğru kaldırdığı yoga pozisyonlarını görünce şaşkınlığını gizleyemeden onu takip etti. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Sosyal medyadan gelen tepkilerin üzerine May, "Kendini beğenmiş insanlarla dalga geçtim" diyerek savundu.

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Yanında oturan yolcuya cep telefonunu vererek kendisini videoya çekmesini istediğini dile getiren May, "Yanımdaki yolcu dışında uçaktaki herkes beni cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. Herkes şaşırmıştı. Garip bir şekilde utanmamıştım. Komik olduğunu düşünmüştüm." diye konuştu.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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TikTok'ta yoga uçağı videosu şu ana kadar dört milyondan fazla kez izlendi ve 200.000'den fazla beğeni aldı. Bir kullanıcı gönderiye, "Bazı insanlar ilgi odağı olmamaya dayanamıyor." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Adil olmak gerekirse, o baş aşağı duruş etkileyici." yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
yoga uçak
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