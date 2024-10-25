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Kimse bunu beklemiyordu! Damat gelinin en yakın arkadaşıyla düğünü terk etti... "Nedime damadı kaçırdı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.10.2024 10:33
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Çin'de gerçekleşecek olan bir düğün sırasında ilginç anlar yaşandı. Damat gelinle evlenmekten vazgeçerken gelinin en yakın arkadaşıyla düğünden kaçtı. O anlar sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede tepkileri de beraberinde getirdi.

Kimse bunu beklemiyordu! Damat gelinin en yakın arkadaşıyla düğünü terk etti... "Nedime damadı kaçırdı"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de gerçekleşen bir düğün töreni ilginç anları da beraberinde getirdi. Damat gelini evinden almaya geldiğinde gelinin annesi damadın fazladan 500.000 yuan (yaklaşık 2 milyon 407 bin TL) vermemesi halinde kızlarının bugün evlenmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Damat bunu ilk duyduğunda ailenin şaka yaptığını düşündü. Ancak gelinin annesi, oğlunun borcunu ödemek için paraya ihtiyacı olduğu konusunda ısrar etti.

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Damat dürüstçe fazla parasının olmadığını söyledi ve geline dönerek, "Bugün sana para vermezsem benimle gelmeyeceksin, değil mi?" dedi ve gelin ise "Başka seçeneğim yok" diyerek durumu kabul etti. İki aile arasında büyük tartışma yaşanmaya başladı.

NEDİME DURUMA EL ATTI

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Kavga esnasında araya giren nedime yıllardır damada aşık olduğunu söyledi ve ikili el ele tutuşarak düğün salonunu terk etti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken kullanıcıların büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Seninle kurgu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nedime damadı kaçırdı" yorumunu yaptı.

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