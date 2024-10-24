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Sosyal medyadan tepki çeken açıklama! "Kontrollü aldatma evlilikleri daha da sağlamlaştırır"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.10.2024 11:56
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Avustralyalı sosyal medya fenomeni Katija Cortez, eşler arasındaki kontrollü aldatmanın ilişkileri daha da güvenli bir noktaya taşıdığını iddia etti. Özellikle kadınların eşlerinin aldattığı kişileri kendilerinin seçmeye başladığını ve tek gecelik olmasından emin olmak istediklerini söyledi. Fenomen ismin kontrollü aldatma çıkışı sosyal medyada da tepkileri beraberinde getirdi.

Sosyal medyadan tepki çeken açıklama! "Kontrollü aldatma evlilikleri daha da sağlamlaştırır"

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Katija Cortez ikili ilişkilere dair yaptığı açıklamasıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Cortez, eşlerin kendisinin duygusal olarak bağlanmayacağını bildikleri aldatma şekillerine anlayış göstermeye başladıklarını iddia ederek, "Kontrollü aldatma dediğimiz durum son dönemde iyice arttı. Kadınlar eşlerinin duygusal yakın kurmayacağından emin olduğu tek gecelik ilişkilere izin veriyor.Kontrollü aldatma evlilikleri daha da sağlamlaştırır" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin sözlerine tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aldatmak her zaman ilişkileri bitiren bir durumdur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu savunmak iğrenç" yorumunda bulundu.

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Aldatma fenomen
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