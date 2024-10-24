Sosyal medyadan tepki çeken açıklama! "Kontrollü aldatma evlilikleri daha da sağlamlaştırır"

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Katija Cortez ikili ilişkilere dair yaptığı açıklamasıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Cortez, eşlerin kendisinin duygusal olarak bağlanmayacağını bildikleri aldatma şekillerine anlayış göstermeye başladıklarını iddia ederek, "Kontrollü aldatma dediğimiz durum son dönemde iyice arttı. Kadınlar eşlerinin duygusal yakın kurmayacağından emin olduğu tek gecelik ilişkilere izin veriyor.Kontrollü aldatma evlilikleri daha da sağlamlaştırır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin sözlerine tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aldatmak her zaman ilişkileri bitiren bir durumdur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu savunmak iğrenç" yorumunda bulundu.