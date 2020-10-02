Şam tatlısı nasıl yapılır? Şam tatlısı tarifi nedir? Şam tatlısı malzemeleri nelerdir? İşte şam tatlısının tarifi...

Şam tatlısı nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri şam tatlısı tarifi ile ilgili araştırmalarını artırdı. Peki şam tatlısı nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar...

ŞAM TATLISI MALZEMELERİ

3 su bardağı irmik

1 yumurta

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı ayçiçeği yağı

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yarım su bardağı kabukları soyulmuş yer fıstığı

Şerbeti için;

2.5 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

ŞAM TATLISI NASIL YAPILIR?

Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından şam tatlısı malzemeleri kadar bu tadına doyum olmaz lezzetin tarifi de merak ediliyor. Şam tatlısı hamur ve şerbette oluşan iki aşamalı bir lezzettir. İlk adımda şam tatlısının hamuru hazırlanır. Hamur için derin bir kapta yumurta ve toz şeker 2-3 dakika boyunca çırpılır. Ardından içerisine ayçiçek yağı ve yoğurt eklenir. 2-3 dakika daha çırpılmaya devam edilir. Son olarak irmik, kabartma tozu ile vanilya eklenerek çırpmadan karıştırılır. Hazırlanan hamur kaba aktarılır ve kaşığın tersiyle düzleştirilir. Üzeri kabukları soyulan yer fıstıklarıyla süslenir. Fırın 180 dereceye ayarlanır. Soğuk fırında kızarıncaya kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirilir.

İkinci aşamada şam tatlısının şerbeti hazırlanır. Şerbet için su ile şeker 10 dakika boyunca kısık ateşte kaynatılır. Ocaktan almaya yakın limon suyu eklenerek 1 dakika daha kaynatılır. Tatlı fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklıklığının gitmesi için bekletilir. Son adımda ise üzerine ılık şerbet dökülür.