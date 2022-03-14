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Harkov'da korkunç yıkım! 'Tamamen yok oldu'

14.03.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, 24 Şubat’tan bu yana Rusya’nın Harkov’da 600 evi ve 50 okulu vurduğunu açıkladı.

Harkov'da korkunç yıkım! 'Tamamen yok oldu'

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor. Harkov ise, Rus ordusu tarafından en fazla hedef alınan şehirlerden oldu.

"EVLER TAMAMEN YOK OLDU"

Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov yaptığı açıklamada, "Sürekli devam eden Rus bombardımanlarında şehrimizde 600 ev zarar gördü. Yeniden entegrasyona dahil olamayacaklar, çünkü evler tamamen yok oldu. Evler haricinde 50 okul binası, hastaneler ve doğum evleri de zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov ise, Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından Harkov şehrine 19 ambulansın gönderildiğini ve Harkov genelinde toplam 6 vagon ile 7 tır insani yardım dağıtıldığını açıkladı. (AA)

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