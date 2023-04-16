Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Komedyen Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında konukların yaptıkları gündeme sık sık geliyor. Son olarak Hasan Can Kaya konuğun "Memelerimi elletmemişimdir küsmüştür" demesiyle şaşıp kalmıştı.

Komedyen bu sefer de programına derin göğüs dekoltesiyle gelen kadın konuğa tepkisiz kalmadı.

DEKOLTESİ PROGRAMA DAMGA VURDU

Rahime isimli konuk "Arkadaşımla gelecektim ama Hasan Can'a hazır değilim" dedi. Hasan Can Kaya ise bunun üzerine dayanamayarak "Biz de senin dekoltene hazır değildik" diyerek bombayı patlattı.

Fantezisi sorulan konuk "Yok" yanıtını verince ise Hasan Can Kaya "Afferin sana 'ben başkasının fantezisi olurum' diyorsun" diyerek stüdyoyu kahkaya boğdu.





