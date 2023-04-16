MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

16.04.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar programıyla büyük beğeni toplayan Hasan Can Kaya konuklarına verdiği tepkilerle adından söz ettiriyor. Hasan Can Kaya son olarak derin dekoltesiyle stüdyoya gelen kadın konuğuna bakın ne dedi.

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Komedyen Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında konukların yaptıkları gündeme sık sık geliyor. Son olarak Hasan Can Kaya konuğun "Memelerimi elletmemişimdir küsmüştür" demesiyle şaşıp kalmıştı.

Komedyen bu sefer de programına derin göğüs dekoltesiyle gelen kadın konuğa tepkisiz kalmadı.

Ekran görüntüsü 2023-04-16 095838

DEKOLTESİ PROGRAMA DAMGA VURDU

Rahime isimli konuk "Arkadaşımla gelecektim ama Hasan Can'a hazır değilim" dedi. Hasan Can Kaya ise bunun üzerine dayanamayarak "Biz de senin dekoltene hazır değildik" diyerek bombayı patlattı.

dgdfgd

Fantezisi sorulan konuk "Yok" yanıtını verince ise Hasan Can Kaya "Afferin sana 'ben başkasının fantezisi olurum' diyorsun" diyerek stüdyoyu kahkaya boğdu.

wew

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Millet İttifakı' paylaşımı kızdırdı! "Her seçimde..."'Millet İttifakı' paylaşımı kızdırdı! "Her seçimde..."
'Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez''Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez'
Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...
Anahtar Kelimeler:
Exxen Hasan Can Kaya

En Çok Okunan Haberler

Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor!

Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor!

Maçta kendinden geçti! Icardi kayıtsız kalmadı...

Maçta kendinden geçti! Icardi kayıtsız kalmadı...

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Tulumunun içine hiçbir şey giymedi! Göğüs dekoltesiyle mest etti

Tulumunun içine hiçbir şey giymedi! Göğüs dekoltesiyle mest etti

Yürekleri dağladı! Hatay'dan yeni görüntüler... Boşluklar büyüyor

Yürekleri dağladı! Hatay'dan yeni görüntüler... Boşluklar büyüyor

İlginizi Çekebilir

Şoke eden iddia! "Kocama müstehcen..."

Şoke eden iddia! "Kocama müstehcen..."

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.