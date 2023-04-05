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Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına seks shop hikayesi damga vurdu! "O kadar güzel bir kız ki.."

05.04.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya'nın her bölümü ayrı bir olay olan eğlence programı Konuşanlar'a bir seyircinin 'seks shop hikayesi' damga vurdu. Hasan Can Kaya'nın bir fantezini veya sıçma hikayeni anlat demesi üzerine genç kadının anlattıkları stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına seks shop hikayesi damga vurdu! "O kadar güzel bir kız ki.."

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında ilginç olayların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak eski nişanlılarını ifşa eden genç kadın gündem olmuştu. Şimdi ise 'seks shop hırsızlık' hikayesi yeni bölüme damga vurdu.

Programın sunucusu Hasan Can Kaya'nın genç kadına bir fantezini veya sıçma hikayeni anlat demesi üzerine genç kadın seks shopta yaşanan hırsızlık hikayesini anlatmaya başladı.

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Hasan Can genç kadının sözlerini keserek 'Aşırı saçma bir hikaye ama o kadar güzel bir kız ki dinliyorum şu anda. Hayatımda duyduğum en mantıksız hikaye' sözleriyle stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Genç kadın ise 'Ama dinle bir saniye' diye Hasan Can'a seslendi. Hasan Can 'Hayatım arada şaka yapmam lazım bu eğlence programı ya' sözleriyle yine seyirciyi güldürdü.

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Hasan Can 'Beni durduruyor, bırakalım sululuğu' sözleriyle kahkaha tufanı yaşanmasına neden oldu.


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