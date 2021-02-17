Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir: Sultan San nerelidir, memleketi ve mesleği nedir?

Stand up gösterileriyle izleyicileri kahkaha krizine sokan Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir, nerelidir araştırılıyor. Pandemi döneminde Youtube kanalı "Konuşanlar" ile yıldızı parlayan Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San merak konusu oldu. Programın hayranları tarafından Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir merak ediliyordu. Özellikle herkesin evde kaldığı pandemi döneminde birçok vatandaş tarafından keşfedilen Hasan Can Kaya'nın kız arkadaşı'nın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Instagram'da yaptığı paylaşımla Hasan Can Kaya'nın kız arkadaşı olduğu ortaya çıkan Sultan San kaç yaşında merak ediliyor. İşte Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San'ın hayatı...
Instagram hesabından yaptığı Hasan Can Kaya paylaşımıyla adını duyduğumuz Sultan San'ın aslında "Konuşulanlar" programının yönetmeni olduğu orataya çıktı. Sevgilisi Hasan Can Kaya'nın doğum gününü kutlayınca kim olduğu anlaşılan Sultan San'ın hayatı araştırılıyor. Binlerce "Konuşanlar" hayranı Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir merak ediyordu, sonunda "bebiş" ortaya çıktı!
Milyonlarca kişiyi ekrana kilitleyen; Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi programlarda yardımcı yönetmenliğin yanı sıra yönetmenlik de yapan Sultan San, aynı zamanda "Konuşanlar" programının da yönetmenliğini yapıyor. Youtube'dan videoları kaldırılan ve yeni video izleme platformu Exxen'e geçen Konuşanlar programında yönetmenlik yapmaya devam ediyor.
Sultan San, komedi şovlarında yönetmenliğin yanı sıra yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk da yapmaktadır. Sultan San'ın nereli ve kaç yaşında olduğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır.
Genellikle BKM dizi, program ve filmlerinde yönetmenlik yapan Sultan San, Şöhret dizisinin 1. ve 2. sezonunda da yardımcı yönetmenlik yaptı. Instagram paylaşımlarında doğum günü pastası fotoğrafını 6 Mayıs'ta paylaşan Sultan San'ın bu yüzden boğa burcu olduğu düşünülüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum