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Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir: Sultan San nerelidir, memleketi ve mesleği nedir?

17.02.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir: Sultan San nerelidir, memleketi ve mesleği nedir?

Youtube kanalında "Konuşanlar" programı ile adını duyuran Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San'ın kim olduğu merak ediliyor. Youtube kanalının ardından Exxen TV'ye geçen Hasan Can Kaya yeni kanalında reyting rekorları kırarken programın yönetmeni olan Sultan San'ın hayatı merak konusu oldu. Birçok BKM projesinde yönetmenlik yapan Sultan San, milyonlarca kişiyi ekranlara kilitleyen programlarda yer almış. İşte Sultan San'ın hayatı ve mesleği...

Stand up gösterileriyle izleyicileri kahkaha krizine sokan Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir, nerelidir araştırılıyor. Pandemi döneminde Youtube kanalı "Konuşanlar" ile yıldızı parlayan Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San merak konusu oldu. Programın hayranları tarafından Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir merak ediliyordu. Özellikle herkesin evde kaldığı pandemi döneminde birçok vatandaş tarafından keşfedilen Hasan Can Kaya'nın kız arkadaşı'nın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Instagram'da yaptığı paylaşımla Hasan Can Kaya'nın kız arkadaşı olduğu ortaya çıkan Sultan San kaç yaşında merak ediliyor. İşte Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San'ın hayatı...

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SULTAN SAN KİMDİR?

Instagram hesabından yaptığı Hasan Can Kaya paylaşımıyla adını duyduğumuz Sultan San'ın aslında "Konuşulanlar" programının yönetmeni olduğu orataya çıktı. Sevgilisi Hasan Can Kaya'nın doğum gününü kutlayınca kim olduğu anlaşılan Sultan San'ın hayatı araştırılıyor. Binlerce "Konuşanlar" hayranı Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir merak ediyordu, sonunda "bebiş" ortaya çıktı!

hasan can kaya'nın sevgilsi sultan san kimdir

Milyonlarca kişiyi ekrana kilitleyen; Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi programlarda yardımcı yönetmenliğin yanı sıra yönetmenlik de yapan Sultan San, aynı zamanda "Konuşanlar" programının da yönetmenliğini yapıyor. Youtube'dan videoları kaldırılan ve yeni video izleme platformu Exxen'e geçen Konuşanlar programında yönetmenlik yapmaya devam ediyor.

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SULTAN SAN'IN MESLEĞİ?

Sultan San, komedi şovlarında yönetmenliğin yanı sıra yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk da yapmaktadır. Sultan San'ın nereli ve kaç yaşında olduğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

hasan can kaya'nın sevgilsi sultan san kimdir

SULTAN SAN BOĞA BURCU!

Genellikle BKM dizi, program ve filmlerinde yönetmenlik yapan Sultan San, Şöhret dizisinin 1. ve 2. sezonunda da yardımcı yönetmenlik yaptı. Instagram paylaşımlarında doğum günü pastası fotoğrafını 6 Mayıs'ta paylaşan Sultan San'ın bu yüzden boğa burcu olduğu düşünülüyor.

hasan can kaya'nın sevgilsi sultan san kimdir

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hasan can kaya'nın sevgilsi sultan san kimdir

hasan can kaya'nın sevgilsi sultan san kimdir

hasan can kaya'nın sevgilsi sultan san kimdir


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