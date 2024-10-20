HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Hasan ölü satıyorlar Hasan' Vicdan yoksunu bebek katillerinin kan donduran yazışmaları: Ex olsun Galatasaray'ın maçı var

'Hasan ölü satıyorlar Hasan' Vicdan yoksunu bebek katillerinin kan donduran yazışmaları: Ex olsun Galatasaray'ın maçı var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.10.2024 09:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenidoğan çetesinin skandalları bitmek bilmiyor. İddianamenin neredeyse her satırı insanlık dışı yazışmalarla dolu. Masum bebeklerinin canını alan caniler cenazeleri bile satmak istemişler. Bebeklerini yaşatmak için varını yoğunu ortaya koyan aileler para vermemeleri durumunda bebeklerinin kimsesizler mezarlığına defnedilmesiyle tehdit edildi.

'Hasan ölü satıyorlar Hasan' Vicdan yoksunu bebek katillerinin kan donduran yazışmaları: Ex olsun Galatasaray'ın maçı var

Türkiye yenidoğan soruşturmasının detaylarıyla beraber zor günler yaşıyor. Masum bebeklere yapılanlar vatandaşları derinden etkilerken ailelerin yaşadıkları felaket her detayıyla vicdanları yaraladı. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden “Yenidoğan Suç Örgütü” hakkında açılan davanın detayları ortay çıkmaya devam ediyor. Ailelerin bebeklerinin canını emanet ettiği doktorlar ve hemşireler arasındaki konuşmalar, vicdansızlığın boyutlarını gözler önüne serdi.

AW311368_02

İşte iddianameye giren o korkunç diyaloglardan bazıları...

"PARAYI VERMEZSENİZ KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDERİZ"

(Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ile doktor İlker Gönen arasındaki konuşma)

  • Gıyasettin Mert Özdemir: Orası çok pis patlayacak. Bebek ex oluyor (ölüyor), Emre 80 bin TL istiyor. Aile de diyor ki veremeyiz. Eğer parayı vermezseniz kimsesizler mezarlığına defnederiz, mezarını bile bulamazsın diyorlar.

  • İlker Gönen: Bunlar abartıdır, artık bu ...

  • Gıyasettin Mert Özdemir: İlçe Sağlık hastaneyi arayınca aile bir daha hastaneye gidiyor, aileyi kapıda karşılıyorlar, ex’ini teslim ediyorlar.

AW311546_01

"HASAN ÖLÜ SATIYORLAR HASAN"

(Hemşireler Hasan Basri Gök ve Hakan Doğukan Taşcı arasındaki konuşma)

  • Hakan Doğukan Taşcı: Aile on bin ödeyeyim cenazemi verin demiş. Emine sabah göndermiş kadını, 80 bin TL getirmeden buraya yaklaşma demiş. İlçe Sağlık aramış, vermezseniz biz geleceğiz, alacağız çocuğu diye. Ondan sonra çocuğu verdi. 10 bin de almış aileden. Oğlum bu nasıl bir vicdan lan, bizi geçiyor bunlar. Hasan ölü satıyorlar Hasan, farkındasın değil mi?

  • Hasan Basri Gök: Erkenden öldürecektin Doğukan, sorun çözülecekti.

AW311916_01

‘DURSUN ÇIKMADAN EX OLSUN GALATASARAY MAÇIM VAR’

(Bir doktorla hemşire arasında geçen konuşma)

  • Çağla Durmuş: Pre tansiyon alamadım 119... 58 saturasyon...

  • İlker Gönen: Ya ex oluyorsa, şu Dursun çıkmadan ex olsun...

  • Çağla Durmuş: Evet ya...

  • İlker Gönen: Bu akşam bir Galatasaray maçım var yani.

  • Çağla Durmuş: Söyleyin Dursun Bey gelsin o zaman.

fırat sarı

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
bebek yenidoğan yenidoğan çetesi
En Çok Okunan Haberler
BBP İl Başkanı tekme tokat adam dövdü

BBP İl Başkanı tekme tokat adam dövdü

Yenidoğan çetesi hastanelerden bebek toplamış! Tüyler ürperten yazışmalar iddianameye girdi... Para almak için iğrenç temenni: İnşallah Suriyeli değildir

Yenidoğan çetesi hastanelerden bebek toplamış! Tüyler ürperten yazışmalar iddianameye girdi... Para almak için iğrenç temenni: İnşallah Suriyeli değildir

Yaptığı göndermeye cevap niteliğinde paylaşım!

Yaptığı göndermeye cevap niteliğinde paylaşım!

Osimhen'in jeneriklik golüne olay sözler!

Osimhen'in jeneriklik golüne olay sözler!

Isparta'da 5 katlı mekan alev alev yandı

Isparta'da 5 katlı mekan alev alev yandı

Başarır'dan Şafak Hastanesi iddiası

Başarır'dan Şafak Hastanesi iddiası

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.