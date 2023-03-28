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Haşr Suresi Son 5 Ayet nedir, ne için okunur? Haşr Suresi Son 5 ayeti okunuşu ve anlamı

16.03.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur'an-ı Kerim’in en önemli surelerinden biri olan Haşr suresi, Müslümanlar tarafından sık sık okunur. Bu surenin son 5 ayeti ise halk arasında “lâ yestevî” olarak bilinir. Çok faziletli olan bu ayetler, her Müslüman tarafından mutlaka bilinmelidir. Bu ayetleri sabah ve akşam namazlarının tesbihatlarının ardından aşir olarak okunması sünnettir. Bu nedenle İslam alimleri tarafından okunması tavsiye edilir. Peki Haşr suresi son 5 ayet neden ve niçin okunur?

Haşr Suresi Son 5 Ayet nedir, ne için okunur? Haşr Suresi Son 5 ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

  • Haşr suresi son 5 ayet nedir?
  • Haşr suresi son 5 ayeti okunuşu nasıldır?
  • Haşr suresi son 5 ayet anlamı nedir?
  • Haşr suresi son 5 ayeti ne için okunur?
  • Haşr suresi son 5 ayetinin faziletleri nelerdir?

Medine döneminde inen ve Kuran-ı Kerim’de 59. Sırada yer alan Haşr suresi, toplam 24 ayetten oluşur. Surenin ikinci ayetinde geçen “elHaşr” kelimesi sureye ismini vermiştir. Bu sözcük, toplamak anlamına gelir. Haşr suresinde ele alınan temel konu; Medine’de yaşayan ve Hz. Muhammed’e ihanet ederek Müslümanları ortadan kaldırmaya çalışan Nadiroğulları’nın Medine’den sürülmesidir. Bu surenin ilk 5 ayeti ise özel isimlendirilmiştir ve Müslümanlar için çok faziletlidir. İslam dinine inanan kişilerin Haşr suresi ilk 5 ayeti mutlaka bilmesi gerekir.

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Haşr suresi son 5 ayet nedir?

La yêstevî olarak bilinen Haşr suresi son 5 ayetin ne olduğu merak edilmektedir. Çünkü bu ayetler oldukça faziletlidir ve Müslümanlar tarafından ezberlenmeye çalışılır. Haşr suresi son 5 ayet Arapça olarak aşağıda yazılıdır:

hasrsonbes

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Haşr suresi son 5 ayeti okunuşu nasıldır?

Haşr suresi son 5 ayeti ezberlemek isteyenler bu ayetlerin nasıl okunduğunu merak eder. Arapça bilmeyenler ise Kuran-ı Kerim’de yazılı halini okuyamaz. Bunun yerine Türkçe okunuşunu öğrenerek ezberleyebilirler. Haşr suresi son 5 ayetin Türkçe olarak okunuşu aşağıda verilmiştir:

  • Lâ yestevî ashâbu-nnâri ve ashâbu-lcenne(ti)(c) ashâbu-lcenneti humu-lfâ-izûn(e)
  • Lev enzelnâ hâżâ-lkur-âne ‘alâ cebelin leraeytehu ḣâşi’an mutesaddi’an min ḣaşyeti(A)llâh(i)(c) ve tilke-l-emśâlu nadribuhâ linnâsi le’allehum yetefekkerûn(e)
  • Huva(A)llâhu-lleżî lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) ‘âlimu-lġaybi ve-şşehâde(ti)(s) huve-rrahmânu-rrahîm(u)
  • Huva(A)llâhu-lleżî lâ ilâhe illâ huve-lmeliku-lkuddûsu-sselâmu-lmu/minu-lmuheyminu-l’azîzu-lcebbâru-lmutekebbir(u)(c) subhâna(A)llâhi ‘ammâ yuşrikûn(e)
  • Huva(A)llâhu-lḣâliku-lbâri-u-lmusavvir(u)(s) lehu-l-esmâu-lhusnâ(c) yusebbihu lehu mâ fî-ssemâvâti vel-ard(i)(s) vehuve-l’azîzu-lhakîm(u)
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Haşr suresi son 5 ayet anlamı nedir?

Haşr suresinin son 5 ayetinin anlamı şu şekildedir:

  • Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir.
  • Şayet biz bu Kur’an’ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz.
  • O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır; duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O rahmândır, rahîmdir.
  • O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir.
  • O, takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O’nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir.
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Haşr suresi son 5 ayeti ne için okunur?

Haşr suresi son 5 ayetin hangi durumlarda okunması gerektiği araştırılmaktadır. Çünkü pek çok Müslüman bu ayetlerin faziletlerinden yararlanmak ister. Haşr suresi son 5 ayet; geçmiş ve gelecek günahları affedilmesi, şehid olarak ölmek, şifa elde etmek, sihir ve büyüden kurtulmak, zihin açıklığına kavuşmak, her türlü kötülüğe karşı korunmak için okunabilir. Bu nedenle Haşr suresi son 5 ayeti bilmek çok önemlidir.

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Haşr suresi son 5 ayetinin faziletleri nelerdir?

Haşr suresi son 5 ayetinin fazileti ve sırları çok önemlidir. Müslümanlar bu faziletlerden faydalanmak ister. Haşr suresi okumanım faziletleri arasında şunlar yer alır:

  • Haşr suresinin sonunu okuyan kimseler o gece ölürse işlediği tüm günahlar silinir.
  • Allah’ın üstünlüğünü kabul etmek ve ona teslim olmak için Haşr suresi son 3 ayeti okunmalıdır.
  • Haşr suresini her gün okuyan kişiler, öldüğünde şehitlik makamına ulaşır.
  • Hastalıklardan ve musibetten korunmak için Haşr suresi okunmalıdır.
  • Dünya ve ahiret hayatında başarıya ulaşmak için Haşr suresinin okunması buyrulmuştur.
  • Haşr suresini okuyan kimseler için dünyadaki tüm varlıklar dua eder.
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