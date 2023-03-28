Enbiyâ Suresi 89. ayet tefsiri ve meali nedir? Enbiyâ Suresi 89. ayeti okunuşu ve anlamı

Toplam 112 ayetten oluşan Enbiyâ suresi, Kur'an-ı Kerim’in 21. Suresidir. Mekke’de inen bu surenin ismi ise Enbiyâ kelimesinden gelir. Sözcüğün anlamı peygamberler demektir. Surenin içeriği de bu kelimeden anlaşılabilir. Temel olarak peygamberlerin tevhid davaları ve verdikleri mücadeleler anlatılır. Enbiyâ suresinin Müslümanlar tarafından mutlaka bilinmesi gerekir. Bu surenin 89. Ayeti ise faziletleri ve anlamı ile öne çıkar ve pek çok kişi tarafından araştırılır. Enbiyâ suresi 89. Ayetin çocuk sahibi olmak isteyenler için önemi büyüktür.

Enbiyâ Suresi 89. ayet nasıl okunur?

Enbiyâ Suresi 89. ayet okunuşu nasıldır diye merak edilir. Çünkü bu ayetin faziletlerinden yararlanmak isteyen kişiler nasıl okunduğunu öğrenmek ister. Enbiyâ Suresi 89. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

Arapça yazılışı ile birlikte Türkçe okunuşu da önemlidir. Çünkü Arapça bilmeyenler bu okunuş sayesinde ayeti ezberleyebilir. Enbiyâ Suresi 89. ayet Türkçe okunuşu aşağıdaki gibidir:

Vezekeriyyâ iż nâdâ rabbehu rabbi lâ teżernî ferden veente ḣayru-lvâriśîn(e)

Enbiyâ Suresi 89. ayet ne anlama gelir?

Enbiyâ Suresi 89. ayet anlamı çok önemlidir. Müslümanlar, ayetin kendi gibi anlamını da bilmelidir. Bu sayede ayetin ne demek istediğini daha net anlayabilirler. Enbiyâ suresi 89. Ayet meal olarak şu şekildedir:

Zekeriyyâ’yı da an! Hani o, rabbine şöyle niyaz etmişti: “Rabbim! Geride kalanların en hayırlısı sensin, yine de sen beni yalnız (çocuksuz) bırakma!”

Enbiyâ Suresi 89. ayet tefsiri nedir?

Enbiyâ Suresi 89 ayet Türkçesi, ayeti anlamak için yeterli değildir. Çünkü bu ayetin alt metninde yatan derin anlamlar vardır. Bunun için tefsirini okumak gerekir. Enbiyâ suresi 89. Ayet tefsiri işe aşağıda yazılıdır:

Zekeriyyâ aleyhisselâm İsrâiloğulları’na gönderilmiş son peygamberlerden biri ve Hz. Yahyâ’nın babasıdır. Milâttan önce I. yüzyılda Kudüs’te yaşamış olan Zekeriyyâ peygamberle ilgili olarak Kur’an-ı Kerîm’de verilen bilgiler, daha çok onun yaşlılık dönemine aittir (Zekeriyyâ, eşi ve Yahyâ hakkında bilgi için bk. Âl-i İmrân 3/37-41; Meryem 19/2-11). (Kaynak : Kur'an Yolu)

Enbiyâ Suresi 89. ayet fazileti nedir?

Enbiyâ Suresi 89 ayet fazileti ve sırları konusunda oldukça fazla araştırma yapılmaktadır. Çünkü bu sure çok faziletlidir ve Müslümanlar bu faziletlerden yararlanmak ister. Enbiyâ suresi 89. Ayeti okumanın en önemli fazileti çocuk sahibi olmak isteyenler içindir. Ayrıca bu sureyi okumanın faziletleri şu şekilde sıralanabilir:

Duaların ve dileklerin kabul olması için Enbiyâ suresi 89. Ayet okunmalıdır.

Enbiyâ suresini okuyan kimseler, Allah’ın izniyle sıkıntılarından kurtulur.

Hastalıklardan kurtulmak ve şifa bulmak için Enbiyâ suresi 89. Ayet okunmalıdır.

Enbiyâ Suresi 89. ayet kaç defa okunmalı?

Çocuk sahibi olmak isteyenler Enbiyâ Suresi 89. ayet fazileti kaç defa okunmalı diye merak etmektedir. Muharrem ayında okunması gereken bu ayet, çocuk sahibi olmaya yardımcı olmaktadır. Enbiyâ suresi 89. Ayeti eşi ya da yakınlarıyla birlikte 4774 defa okuyan kimselerin çocuk sahibi olabileceği söylenmiştir.

Enbiyâ Suresi 89. ayeti niçin okunur?

Enbiyâ suresi 89. Ayetin hangi durumlarda okunması gerektiği merak konusudur. Enbiyâ suresi 89. Ayet, çocuk sahibi olmak için okunması gereken çok önemli bir ayettir. Ayrıca bu ayet; herhangi bir isteğin olması, duanın kabul edilmesi, sıkıntılardan kurtulmak, hastalıklara karşı korunmak ve şifa elde etmek için de okunabilir.