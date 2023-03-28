Ahkâf Suresi 15. ayet tefsiri ve meali nedir? Ahkâf Suresi 15. ayeti okunuşu ve anlamı

Ahkâf suresi Kur'an’ın 46. Suresidir ve toplam 35 ayetten oluşur. Mekke’de indirilen bu sure, Ahkaf kelimesinden almıştır. Sözcük ise uzun ve kıvrımlı kum anlamına gelir. Yemen’de Ad kavminin yaşadığı bölgenin adı da Ahkaf’tır. Ahkaf suresinde anlatılan olay sonucu Müslümanlara Allah’a tapmaları gerektiği buyrulmuştur. Ahkaf suresi 15. Ayet ise faziletleri ile öne çıkar ve Müslümanlar tarafından araştırılır. Hayırlı bir evlat isteyen kişiler bu sureyi sık sık okur. Ahkaf suresinin İslam dini için önemi çok büyüktür.

Ahkâf Suresi 15. ayet nasıl okunur?

Ahkâf Suresi 15. ayet okunuşu konusunda çok fazla araştırma yapılmaktadır. Çünkü bu sure çok faziletlidir ve Müslümanlara pek çok faydası vardır. Ahkâf Suresi 15. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

Ahkâf suresinin 15. Ayetini Arapça olarak okuyamayanlar için Türkçe okunuş önemlidir. Herkesin bilmesi gereken Ahkâf Suresi 15. ayet Türkçe okunuşu aşağıda verilmiştir:

Ve vassaynâ-l-insâne bivâlideyhi ihsânâ(en)(s) hamelet-hu ummuhu kurhen ve vada’at-hu kurhâ(en)(s) ve hamluhu ve fisâluhu śelâśûne şehrâ(an)(c) hattâ iżâ beleġa eşuddehu ve beleġa erba’îne seneten kâle rabbi evzi’nî en eşkura ni’meteke-lletî en’amte ‘aleyye ve ’alâ vâlideyye ve-en a’mele sâlihan terdâhu ve aslih lî fîżurriyyetî(s) innî tubtu ileyke ve-innî mine-lmuslimîn(e)

Ahkâf Suresi 15. ayet ne anlama gelir?

Ahkâf Suresi 15. ayet anlamı, Müslümanlar tarafından araştırılır. Çünkü ayetin yalnızca Arapça yazılışını ve Türkçe okunuşunu bilmek yeterli değildir. Bununla birlikte mealini bilmek, ayetin vermek istediği mesajı anlamak açısından önemlidir. Ahkâf Suresi 15. ayet meal olarak şöyledir:

İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi otuz aydır. Nihayet çocuk olgunluğuna ulaşıp kırk yaşına girince şöyle yakarır: “Rabbim! Bana ve anne babama lutfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim!”

Ahkâf Suresi 15. ayet tefsiri nedir?

Ahkaf Suresi 15 ayet Türkçesi ile birlikte bu ayetin tefsirini okumakta da fayda vardır. Çünkü tefsirinde daha detaylı bilgilere değinilir. Bu sayede ayette anlatılmak istenen konu daha net kavranabilir. Bu da İslam dinini anlamak açısından önemlidir. Ahkaf suresi 15. Ayet tefsiri aşağıda verilmiştir:

Peygamberlere inananlar ve onların yolundan gidenler ile inkâr, isyan ve onlara eziyet edenlerin durumu, ana babalar ile çocukları arasındaki ilişkiyi hatırlatıyor. Bu sebeple 15-20. âyetlerde o konuya geçilmiş; ana babaların nice eziyetler çekerek dünyaya getirip büyüttükleri, kendilerine ümit bağladıkları çocuklarının da birbirine benzemediği, kimileri itaat edip iyi davranırken bazılarının da hayırsız çıktığı hatırlatılmış, hem Peygamber efendimiz hem de müminler teselli edilmiştir.

Bakara sûresinin 233. âyetinde, tam emzirme süresinin iki yıl olduğu ifade edilmişti. Burada ise rahimde taşıma müddeti ile emzirme süresi toplamının otuz ay olduğu zikredilmektedir. Otuz aydan iki yıl çıkarılınca geriye altı ay kalır; bundan da asgarî hamilelik süresinin altı ay olacağı sonucuna ulaşılır. Hz. Osman halife iken, evlendikten altı ay sonra çocuk doğuran bir kadına zina cezası istenmiş, halife de bunu uygulamaya meyletmişti. Ancak Hz. Ali yukarıdaki hesap ve yoruma dayanarak, altı ay içinde çocuk doğurmanın mümkün olduğunu, kadına zina isnadının delilinin bulunmadığını savundu ve kadın berat etti (Kurtubî, XVI, 188). (Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 34)

Ahkâf Suresi 15. ayet fazileti nedir?

Ahkâf Suresi 15 ayet fazileti ve sırları konusunda yapılan araştırmalar sonucu bu ayetin çok faziletli olduğu söylenebilir. Ahkâf suresi okumanın faziletleri arasında şunlar yer alır:

Anne ve babasına isyan eden hayırsız bir evladın ıslah olması için Ahkâf suresi 15. Ayetin okunması buyrulmuştur.

Ettiği duanın hemen kabul olmasını isteyen kişiler, Ahkâf suresi 15. Ayeti okumalıdır.

Şeytanların ve cinlerin şerrinden korunmak için Ahkâf suresinin okunması gerekir.

Ahkâf suresini yatmadan önce okuyan kişilerin kötü rüya görmekten korunduğu söylenir.

Eşyaların korunması için Ahkâf suresi okunmalıdır.

Ahkâf suresini okuyan kişilere yeryüzündeki tüm kum tanelerinin 10 katı kadar sevap yazılır ve 10 katı kadar günahı affedilir.

Ahkâf Suresi 15. ayet kaç defa okunmalı?

Ahkâf Suresi 15. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusu, bu ayetin faziletlerinin gerçekleşmesini isteyen kişiler tarafından merak edilir. Hayırlı bir evlada sahip olmak için Ahkâf suresinin her gün 1001 defa ya da okunabildiği kadar okunması gerekir. Buna 21 gün devam edilmelidir.

Ahkâf Suresi 15. ayeti niçin okunur?

Ahkâf suresinin okunabileceği pek çok durum vardır; çünkü çok faziletlidir. Sevap kazanmak, günahların affedilmesi, Allah katında derecenin yükselmesi, kötü rüya görmekten korunmak, duanın kabul olması ve şerden korunmak için Ahkâf suresinin okunması buyrulmuştur.