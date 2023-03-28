Ankebût Suresi 60. ayet tefsiri ve meali nedir? Ankebût Suresi 60. ayeti okunuşu ve anlamı

Mekke’de indirilen Ankebût suresi, Kur'an’ın 29. Suresidir ve toplam 69 ayetten oluşur. Bu surenin 41. Ayetinde geçen “Ankebût” kelimesi örümcek anlamına gelir ve sureye de ismini vermiştir. Surenin ana konusu ise doğru inanca sahip olup bu inançla yaşamaktır. Ayrıca Allah’ın birliği, peygamberler ve ölümden sonra diriliş gibi konular ele alınır. Ramazan ayının 23. Gününde Ankebût suresinin okunması çok faziletlidir. Ankebût suresi 60. Ayet ise oldukça araştırılır.

Ankebût Suresi 60. ayet nasıl okunur?

Ankebût Suresi 60. ayet okunuşu Müslümanlar tarafından mutlaka bilinmelidir. Kısa bir ayet olduğu için kolayca ezberlenebilir. Ankebût Suresi 60. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

Arapça okumayı bilmeyenler için Ankebût Suresi 60. ayet Türkçe okunuşu ayeti ezberlemede kolaylık sağlar. Bu ayetin Türkçe okunuşu aşağıda verilmiştir:

Vekeeyyin min dâbbetin lâ tahmilu rizkaha(A)llâhu yerzukuhâ ve-iyyâkum(c) vehuve-ssemî’u-l’alîm(u)

Ankebût Suresi 60. ayet ne anlama gelir?

Müslümanlar için Ankebût Suresi 60. ayet anlamı çok önemlidir. Çünkü bir ayetin yalnızca Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşunu bilmek yeterli değildir. O ayette verilmek istenen mesajı anlamak için mealine bakılmalıdır. Ankebût Suresi 60. ayet meal olarak şöyledir:

Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor; onları da sizi de besleyip barındıran Allah’tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir.

Ankebût Suresi 60. ayet tefsiri nedir?

Ayetlerin tefsirleri o ayetleri daha detaylı anlamak ve kavramak açısından önemlidir. Çünkü her ayetin ardında daha derin anlamlar yatar. Yani Ankebût Suresi 60 ayet Türkçesi ile birlikte bu surenin tefsirine de bakılmalıdır. Ankebût suresi 60. Ayet tefsiri aşağıda yazılıdır:

Geçim kaygısı sebebiyle Medine’ye hicret etmekten çekinen, bu hususta tereddüt yaşayan bazı müslümanları hicrete teşvik amacı taşıyan (Zemahşerî, III, 195; İbn Atıyye, IV, 324) bu âyetlerin ilkine şöyle mâna verilmiştir: Hicret etmek gerektiğinde gittiğiniz yerde nasıl geçineceğiniz, ne yiyip ne içeceğiniz hakkında kaygılanmayın. Çünkü sonuçta her canlı gibi siz de Allah’ın takdir ettiği kadar yaşayıp sonunda öleceksiniz; fâni olan bu hayatın geçim kaygısı, öldükten sonra Allah’ın huzuruna vardığınızda ebedî kurtuluşunuzu sağlayacak olan kulluk vecîbelerinizi ikinci plana atmanıza yol açmasın.

Âhiret nimetlerinin özendirici bir özetinin verildiği 58-59. âyetlerde bu nimetlere kavuşmanın başlıca şartları zikredilmiştir. Bunlardan iman ve amel-i sâlih ebedî kurtuluşun genel şartlarıdır; sabır ve tevekkül kavramları ise bu bağlamda özellikle dini yaşama özgürlüğü ve bu özgürlüğün ortamını oluşturma, arama, bu uğurda karşılaşılabilecek güçlükler ve baskılar karşısında tahammüllü, kararlı ve onurlu bir kişilik sergileme anlamını içerir. Buradaki tevekkül ayrıca geçim kaygısıyla hicretten çekinmemek, bu hususta Allah’ın yardım ve desteğine güvenmek gerektiğine de işaret etmektedir (İbn Kesîr, VI, 300). Nitekim 60. âyette de geçim kaygısıyla hicret etmekten korkanlara, diğer canlılar gibi insanların rızkını verenin de Allah olduğu hatırlatılarak bu hususta bir güvensizliğe kapılmanın yanlışlığına dikkat çekilmiştir. (Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 282)

Ankebût Suresi 60. ayet fazileti nedir?

Ankebût Suresi 60 ayet fazileti ve sırları Müslümanların en çok araştırdığı konulardan biridir. Bu surenin faziletleri oldukça fazladır. Ankebût suresini okumanın faziletleri şöyle sıralanabilir:

Ankebût suresi 60. Ayeti okuyanların rızık kapıları ardına kadar açılır.

Ankebût suresini okuyan kimselere, yeryüzündeki bütün müminler ve münafıklar kadar sevap yazılır.

Ramazan ayının 23. Günü Ankebût suresini okumak çok faziletlidir.

Ruhsal sıkıntılardan kurtulmak isteyenlere Ankebût suresini okumaları söylenir.

Ankebût suresini suya okuyup o suyu içen kişilerin hafızası güçlenir.

Ankebût Suresi 60. ayet kaç defa okunmalı?

Ankebût Suresi 60. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusunun yanıtı bu faziletlerden yararlanmak isteyenler için önemlidir. Hafızayı güçlendirmek için her gün 1 defa 1 bardak suya bu sure okunmalı ve içilmelidir. Çaresi olmayan maddi ve manevi hastalıklar için ise Ankebût suresi 72 defa okunmalıdır.

Ankebût Suresi 60. ayeti niçin okunur?

Ankebût suresinin hangi durumlarda, ne için okunacağı merak edilir. Öncelikle büyük sevap kazanmak için bu sure okunabilir. Ayrıca ruh bunalımlarından kurtulmak, Allah’ın izni ile şifa bulmak, hafızayı güçlendirmek ve zihin açıklığı elde etmek, kötülüğe karşı korunmak, maddi ve manevi hastalıklardan kurtulmak için Ankebût suresinin okunması buyrulmuştur.

