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Hastaların ölüm anında yanında olan hemşirenin sözleri sosyal medyada gündem yarattı! Ölüm anında yaşananları böyle anlattı: 'Ruhum ısınıyor'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.12.2024 09:53
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TikTok'ta "nurse.hadley" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Hadley Vlahos isimli bir hemşire hastalarının ölüm anlarına denk geldiğini ve bu anlar yaşananları sosyal medyadan anlatınca gündem yarattı. Vlahos, hastalarının vefat etmeden önceki birkaç dakikada ölmüş yakınlarının görüntülerini görmeye başladıklarını söyleyerek, "Yalnız olmadıklarını bildiğim için ruhum ısınıyor" ifadelerini kullandı.

Hastaların ölüm anında yanında olan hemşirenin sözleri sosyal medyada gündem yarattı! Ölüm anında yaşananları böyle anlattı: 'Ruhum ısınıyor'

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "nurse.hadley" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Hadley Vlahos isimli bir hemşire hastaların ölümden önceki son anlarını anlatınca viral oldu. Vlahos, yakın zamanda yayınladığı bir videoda, ölüme yakın olan insanların sıklıkla vefat eden sevdiklerini gördükleri olgusuna değindi. Bu durumun büyük bir çoğunlukla yaşandığını ifade eden Vlahos, vizyonlar yaşayan bir hastayla nasıl başa çıktığını, bunun tamamen hastanın kafasında olduğunu söylemek yerine, hastayı rahatlatıp güven vererek nasıl davrandığını anlattı.

"SANA İNANIYORUM"

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Hastalarla birlikte kendisinin vizyon görüp görmediği sorulduğunda ise Vlahos, "Hastalarıma 'Ben görmüyorum ama sana inanıyorum' cevabını veriyorum. Sağlık sektöründe çalışıyorum ve ölen başkalarını gördüklerinde, yalnız olmadıklarını bildiğim için ruhum ısınıyor" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Vlahos'un gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Büyükbabam sandalyesinde uyurken uyandığında büyükannemin önünde gülümsediğini gördü. Bir hafta sonra vefat etti. 65 yıl evli kaldılar." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Asla yalnız ölmezsin! Bir gün seni karşıya geçirmeye yardım edecek birileri mutlaka olacaktır" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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