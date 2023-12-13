Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu! Hipnoterapistin itirafı bir anda ülkeyi karıştırdı

    Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu! Hipnoterapistin itirafı bir anda ülkeyi karıştırdı

    13.12.2023 08:05 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    82 yaşındaki Paul Stephen-Daly isimli bir hipnoterapist kadın hastalarından birine cinsel saldırıda bulunmak ve diğerine cinsel olarak dokunmaktan suçlu bulundu. İngiliz bir hipnoterapist, tedavi kisvesi altında kadın hastalarına cinsel saldırıda bulunarak onları travmatize etti ve sürekli korku içinde bıraktı.

    Avustralya'nın Melbourne şehrinin doğusunda uzun yıllar hipnoterapist olarak çalışan 82 yaşındaki Paul Stephen-Daly kadın hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulunduğunu kabul ederek suçunu itiraf etti. Herald Sun tarafından ele geçirilen mahkeme belgelerinde, Stephen-Daly'nin daha önce 2015 yılında bir kadına saldırdığı ve 2021'de 20'li yaşlarındaki başka bir kadına cinsel olarak dokunduğu ortaya çıktı.

    MAHKEMEDEKİ İFADELERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTTI

    Mahkeme, isimsiz bir kurbanın OKB tedavisine yardım etmek için Stephen-Daly'ye ulaştığını ifade ederek başlangıçta hipnozun bir çözüm olduğuna inandığını belirtti. Sürekli izlenme korkusu yaşayan isimsiz kurban, "Artık travma sonrası stres bozukluğundan muzdaripim ve kabuslar gördüğüm için uyumak için ilaç almak zorunda kalıyorum" ifadelerini kullandı.

    İsmi açıklanmayan ikinci kurban, mahkemeye, daha önce geleneksel terapi tedavileri nedeniyle caydırılan kaygısının tedavisine yardımcı olmak için Stephen-Daly'ye başvurduğunu söyledi. Terapi sırasında Daly'in vücudunu garip biçimlere soktuğunu söyleyen kurban, "Vücudumu istediği gibi çeviriyordu. Cinsel pozisyonlar deniyordu. Bir süre sonra gerçekten ne olduğuna dair en ufak bir fikrim olmadığını fark ettim" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Cinsiyet değiştirme ameliyatından pişman oldu! Ağlayarak anlattı

    Cinsiyet değiştirme ameliyatından pişman oldu! Ağlayarak anlattı

     3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

    3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

     Yatak odasının zemini ve duvarları kanla kaplıydı

    Yatak odasının zemini ve duvarları kanla kaplıydı

     Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

    Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

     Seyir halindeki araçta +18 görüntüler izleyip kendisini tatmin etti

    Seyir halindeki araçta +18 görüntüler izleyip kendisini tatmin etti

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Küresel çapta ilk vaka! Hapşırığını tutmak isterken nefes borusu yırtıldıKüresel çapta ilk vaka! Hapşırığını tutmak isterken nefes borusu yırtıldı
    Kocasına yakınlaşan kadına yumruk attıKocasına yakınlaşan kadına yumruk attı
    13 Aralık Çarşamba: TV yayın akışı...13 Aralık Çarşamba: TV yayın akışı...
    Anahtar Kelimeler:
    Avustralya hipnoz
    En Çok Okunan Trend Haberler
    G.Saray'ı eleyen Kopenhag'ın hocasının maç sonu sözleri olay oldu!

    G.Saray'ı eleyen Kopenhag'ın hocasının maç sonu sözleri olay oldu!

    Çalışma saatleri kısalıyor mu? Bakanlık harekete geçti...

    Çalışma saatleri kısalıyor mu? Bakanlık harekete geçti...

    Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

    Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

    Kocasına yakınlaşan kadına yumruk attı

    Kocasına yakınlaşan kadına yumruk attı

    Mahalle sakinlerini tedirgin eden yol! Kilo almaya korkuyorlar

    Mahalle sakinlerini tedirgin eden yol! Kilo almaya korkuyorlar

    Yine bildiğiniz gibi! Takı markası için kıyafetsiz poz verdi

    Yine bildiğiniz gibi! Takı markası için kıyafetsiz poz verdi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

    Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

    Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

    Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

    Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.