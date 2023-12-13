Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu! Hipnoterapistin itirafı bir anda ülkeyi karıştırdı

Avustralya'nın Melbourne şehrinin doğusunda uzun yıllar hipnoterapist olarak çalışan 82 yaşındaki Paul Stephen-Daly kadın hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulunduğunu kabul ederek suçunu itiraf etti. Herald Sun tarafından ele geçirilen mahkeme belgelerinde, Stephen-Daly'nin daha önce 2015 yılında bir kadına saldırdığı ve 2021'de 20'li yaşlarındaki başka bir kadına cinsel olarak dokunduğu ortaya çıktı.

MAHKEMEDEKİ İFADELERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTTI

Mahkeme, isimsiz bir kurbanın OKB tedavisine yardım etmek için Stephen-Daly'ye ulaştığını ifade ederek başlangıçta hipnozun bir çözüm olduğuna inandığını belirtti. Sürekli izlenme korkusu yaşayan isimsiz kurban, "Artık travma sonrası stres bozukluğundan muzdaripim ve kabuslar gördüğüm için uyumak için ilaç almak zorunda kalıyorum" ifadelerini kullandı.

İsmi açıklanmayan ikinci kurban, mahkemeye, daha önce geleneksel terapi tedavileri nedeniyle caydırılan kaygısının tedavisine yardımcı olmak için Stephen-Daly'ye başvurduğunu söyledi. Terapi sırasında Daly'in vücudunu garip biçimlere soktuğunu söyleyen kurban, "Vücudumu istediği gibi çeviriyordu. Cinsel pozisyonlar deniyordu. Bir süre sonra gerçekten ne olduğuna dair en ufak bir fikrim olmadığını fark ettim" dedi.